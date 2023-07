Décès d’une octogénaire: le coroner fustige l’Hôtel-Dieu de Lévis

Dans son rapport rendu public mardi, le coroner Donald Nicole reconnaît que l’établissement du CISSS de Chaudière-Appalaches n’a pas adéquatement accompagné [Gilberte Gosselin] et sa famille dans les derniers moments de sa vie.

L’Hôtel-Dieu a également été incapable de fournir une chambre à Mme Gosselin, en raison d’une période de débordement .

Selon le coroner, [l]e processus de demande d’admission, la communication et la réponse aux besoins d’accompagnement de l’usager et de ses proches, dans un contexte de fin de vie doivent être améliorés.

Des conditions inhumaines

Depuis, ses proches fustigent l’Hôtel-Dieu de Lévis pour sa gestion du dossier et les conditions inhumaines dans lesquelles Gilberte Gosselin s’est retrouvée.

Gilberte Gosselin est transférée à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 21 février, après une chute. Des examens confirment ensuite une fracture du col fémoral droit.

Véronique Labonté montre la photo de sa grand-mère Gilberte Gosselin. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

En raison de son état de santé précaire, le personnel de l’établissement et sa famille conviennent de mettre en place des soins de confort.

Malgré les demandes de la famille, Gilberte Gosselin n’a jamais eu droit à une chambre en soins palliatifs.

Deux jours plus tard, Mme Gosselin s’éteint à l’âge de 86 ans, dans une civière installée dans l’un des couloirs de l’établissement.

Mesures en place

Dans les derniers mois, l’établissement a mis en place différentes mesures, soutenues par le coroner Donald Nicole.

« Je partage les mesures mises en place par l’Hôtel-Dieu de Lévis. » — Une citation de Donald Nicole, coroner

Ces mesures ont pour but d’améliorer notamment le processus de demande d’admission permettant d’offrir aux usagers le service le plus adapté possible ainsi que la communication et l’accompagnement de l’usager et des proches.