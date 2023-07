Vers 5 h, les policiers se sont présentés dans un logement de la rue Phoenix.

Le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec ( SQ ) a été mis à contribution, puisque les policiers de Granby croyaient qu'il pourrait y avoir des armes sur place.

Un homme de 61 ans a été arrêté. Près de 300 comprimés de méthamphétamine et une arme illégale ont été saisis.

L'enquête a été lancée en novembre dernier et l'intervention des policiers n'auraient pas été possible sans la collaboration du public. Si nous n'avions pas eu d'information du public, il n'y aurait pas eu d'enquête, ni de saisi. Il y aurait aussi encore une arme à feu illégale qui serait toujours en circulation. On remercie les citoyens pour leur vigilance , explique l'agent Marc Farand.

Le suspect a été rencontré mardi matin par les enquêteurs. Il a été libéré sous promesse de comparaître.