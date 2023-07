Le nombre de feux actifs continue d’augmenter en Ontario

En date de 11 h mardi matin, il y avait eu 15 nouveaux feux de forêt recensés dans le Nord de l’Ontario au cours des 24 heures précédentes, ce qui portait le total à 71 feux de forêt actifs qui sont répertoriés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Le risque d’incendie est quant à lui élevé ou extrême dans la majorité du Nord de l’Ontario.

Selon Isabelle Chenard, agente d’information pour les feux de forêt de la région nord-est pour le ministère des Richesses naturelles et des forêts, le déclenchement de nouveaux feux est attendu par le ministère.

On va voir le soleil, ce qui est toujours plaisant, mais ça vient toujours avec les risques d'une accélération de comportement des feux , dit-elle.

L'agente d'information sur les feux de forêt du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, Isabelle Chenard. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Nous avons aussi vu beaucoup de foudre au cours de la fin de semaine dans le Nord ontarien, on s’attend à voir possiblement de nouveaux feux déclarés en raison de cette foudre-là , ajoute-t-elle.

Elle affirme que les restrictions liées aux incendies en province pourraient être maintenues jusqu’à un changement majeur dans la météo.

Il faut que la pluie soit de façon généralisée, puis qu'elle soit significative. Alors on voit la pluie dans la région nord et quand même dans plusieurs sections de la province et de la région. Mais cette pluie-là a été très fortement dispersée. Et puis varie d'un kilomètre à un autre , dit-elle.

La fumée pourrait menacer les cours d’eau

Selon Robert Stewart, professeur agrégé au département de géographie de l'Université Lakehead, la présence de fumée causée par les feux de forêt pourrait avoir un impact sur la santé des cours d’eau.

Il indique que les particules présentes dans l'air sont essentielles à la formation de gouttes de pluie ou à la création de différents types de masses d'air et de systèmes météorologiques.

Mais que ces particules sont probablement déséquilibrées par la fumée et la chaleur des incendies de forêt.

Les particules déséquilibrées transportent des particules naturelles et d'autres composants qui peuvent retomber dans ces systèmes d'eau, en particulier à des niveaux élevés , a déclaré M. Stewart.

Beaucoup de feux de forêts brûlent dans le Nord de l'Ontario. (Capture d'écran prise à 11 h 50 le 4 juillet 2023) Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Selon M. Stewart, lorsque les feux de forêt brûlent des terrains qui sont fréquentés par les humains, plusieurs contaminants et toxines provenant d’objets et d’infrastructures peuvent facilement se retrouver dans les cours d'eau et y rester pendant longtemps.

Des produits tels que les retardateurs de flammes ou les matériaux de construction contiennent des substances chimiques qui, une fois décomposés, se retrouvent dans les cours d'eau , indique M. Stewart.

Selon M. Stewart, les effets de la fumée des incendies de forêt ajoutent une nouvelle couche d'impact à un système déjà perturbé . Selon lui, ces répercussions rendent plus difficile la compréhension de la source des contaminants dans les cours d'eau.

Le professeur agrégé au département de géographie de l'Université Lakehead admet que les dommages supplémentaires causés aux cours d'eau par la fumée et les incendies de forêt l'inquiètent.

Cela me préoccupe. Il est certain que l'augmentation des incendies de forêt me préoccupe, et je sais qu'il existe une relation très étroite entre les rivières, les lacs et l'écosystème forestier , ajoute-t-il.

Avec les informations de Taylor O'Brien de CBC