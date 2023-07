Il faudra bientôt payer pour accéder à l’outil TweetDeck

L’application TweetDeck, qui permet de consulter plusieurs comptes Twitter et listes sur le même écran, un outil très prisé des journalistes et des équipes de recherche, sera bientôt accessible uniquement aux personnes ayant un compte payant sur le réseau des gazouillis, selon ce qu’a annoncé la plateforme mardi.

Dans 30 jours, les internautes devront détenir un compte vérifié pour avoir accès à TweetDeck , a annoncé le compte Twitter Support, qui vient de lancer une nouvelle version de son outil, jusqu'ici offert en accès libre.

« Toutes vos recherches, listes et colonnes enregistrées seront transférées vers le nouveau TweetDeck. Les comptes seront invités à importer leurs colonnes lorsque l'application sera chargée pour la première fois. » — Une citation de Extrait du gazouillis de Twitter Support

Cette nouvelle modification des règles de Twitter survient quelques jours après que son propriétaire, Elon Musk, a décidé de limiter provisoirement le nombre de gazouillis visibles par jour pour chaque compte. Cette annonce a provoqué l'incompréhension de nombre d’internautes.

Fixé initialement à 6000 gazouillis pour les comptes vérifiés (possédant un crochet bleu payant), 600 pour les comptes ordinaires et 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés, le plafond a été relevé à 8000, 800 et 400 respectivement, puis à 10 000, 1000 et 500.

La décision vise, selon Elon Musk, à contrer l'exploitation de Twitter par des sociétés tierces spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA).

Autrefois gratuit et un gage d'authenticité et de notoriété, le crochet bleu de Twitter signifie désormais que l'utilisateur ou l’utilisatrice a un abonnement à Twitter Blue (à partir de 8 $ par mois) et que son numéro de téléphone a été vérifié par la plateforme.