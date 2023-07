Les technologies de la santé au service des soins à domicile

EN MODE SOLUTIONS - Assistants vocaux, montres et pèse-personne connectés font partie de l’arsenal déployé pour un projet pilote qui sera lancé à l’automne dans au moins trois Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS) du Québec (Gaspésie, Chaudière-Appalaches et Outaouais). Dans chacune de ces régions, 25 patients souffrant d'insuffisance cardiaque recevront des appareils à la maison et pourront être suivis en temps réel à distance par le personnel soignant.

La population du Québec est l'une de celles qui vieillissent le plus rapidement dans le monde. Les besoins en soins pour les personnes âgées continueront d'augmenter alors que la main-d'œuvre pour offrir les services sera moins nombreuse.

Vieillissement de la population du Québec La proportion d’aînés dans la population totale passerait de 21 % en 2022 à 27 % en 2066.

Il y aurait d’ici 2031 une baisse de 75 000 personnes chez les 20-64 ans. Source : Bilan démographique du Québec 2023, Institut de la statistique du Québec (ISNQ)

Avec l'implantation d’outils technologiques de télésanté vient l'espoir d'améliorer les soins à domicile et de diminuer les visites à l’urgence, les hospitalisations des personnes âgées et la pression sur son réseau de santé.

Philippe Voyer, chercheur et vice-doyen à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Beaucoup d’études montrent que [l'utilisation d’outils connectés] peut avoir des effets pour diminuer les hospitalisations , explique Philippe Voyer, chercheur et vice-doyen à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval. Il travaille à l’implantation du projet. Une personne qui est insuffisante cardiaque [...] a plus d'essoufflement peut-être sept jours avant, commence à moins bien dormir, prend un peu de poids. Aujourd'hui, il est possible de détecter d'avance ces symptômes, ce qui permet d’intervenir avant qu’il y ait une détérioration trop importante et qu'il y ait de l'hospitalisation , ajoute Philippe Voyer.

Une simulation convaincante

Claire Dumas regarde le tableau qui permet de voir en temps réel son rythme cardiaque, sa pression artérielle, sa température corporelle, sa saturation d’oxygène et sa fréquence respiratoire.

J’en reviens pas. C’est extraordinaire. C’est tellement rassurant , s’exclame cette ancienne infirmière de 79 ans qui vit à la maison. Elle teste pour nous la plateforme de l’entreprise québécoise Virtuose Technologies qui sera utilisée pour le projet pilote des CISSS participants.

La montre qu’elle porte au poignet et le pèse-personne qu’elle devra utiliser sont homologués par Santé Canada. L’information transite par une tablette qui indique aussi aux patients les activités de la journée comme la prise de poids ou de médicaments.

La console de Virtuose Technologies permet au personnel soignant de suivre à distance une cohorte de patients. Photo : Radio-Canada

Les informations recueillies sur madame Dumas et ceux d’une cohorte d’autres personnes sont suivies à distance par du personnel soignant. Les données peuvent aussi être partagées avec des proches aidants à l'aide d’une application. Au besoin, toutes ces personnes peuvent se parler en conférence virtuelle.

Claire Dumas porte un moniteur de poignet pour mesurer et transmettre ses paramètres de santé Photo : Radio-Canada

Avec son projet pilote, Philippe Voyer souhaite évaluer les gains en efficacité pour les visites à domicile. En mesurant plus fréquemment à distance les indicateurs de santé, on pourrait reporter une visite prévue chez un patient qui se porte bien.

Si on a 25-30 % [des patients] qui disent oui, vous pouvez attendre un mois [avant une prochaine visite], juste pour l'insuffisance cardiaque à l'échelle de la province, on peut ajouter 10 000 à 15 000 visites à domicile , explique le professeur Voyer.

Actuellement, les patients souffrant d'insuffisance cardiaque ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques, comme l'emphysème, reçoivent des visites à domicile à intervalles réguliers au trois ou aux six mois. C’est entre les visites que les problèmes se posent et que les patients peuvent se retrouver à l'urgence et être hospitalisés.

« Chaque fois qu’on a des détériorations, qu’ils peuvent être hospitalisés, il peut y avoir des problèmes cognitifs [...] il y a un risque que leur autonomie baisse, puis finalement ils deviennent dans le bassin des gens qu’il faut admettre en hébergement. » — Une citation de Philippe Voyer, chercheur et vice-doyen à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval

Avez-vous bien dormi?

Le dispositif de Virtuose Technologies utilise aussi un assistant vocal muni d'intelligence artificielle. Le bilan de santé des participants est complété par l’analyse des réponses aux questions posées. Les algorithmes évaluent, par exemple, la qualité du sommeil, le degré d’essoufflement ou le degré de fatigue et diffuseront des alertes au besoin.

L'assistant vocal permet de compléter le bilan de santé des patients. Photo : Radio-Canada

À la fin de la simulation, Claire Dumas voit d’un bon œil l’utilisation des technologies pour maintenir à domicile le plus longtemps possible les aînés qui le souhaitent. Une façon de diminuer l'inquiétude que ressentent souvent les personnes âgées sur leur état de santé. Si j’ai une douleur, est-ce que je vais pouvoir l’exprimer assez rapidement? dit-elle. Là, ce serait immédiat, alors on pourrait exprimer plus rapidement nos besoins [...] et l’intervention suivrait.

Claire Dumas teste le système de Virtuose Technologies. Photo : Radio-Canada

Elle devra toutefois patienter. Le Québec n'est pas très avancé dans le déploiement des technologies de la santé à domicile, explique Steve Girard, le président de Virtuose Technologies. À travers le monde, ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus courantes qu'ici au Québec. Mais avec le vieillissement de la population et les problèmes qu’a mis en relief la pandémie de COVID-19, on sent une volonté importante [...] autant dans les régions, dans les équipes sur le terrain qu’au ministère de la Santé , ajoute M. Girard. Il y a de l’appétit pour le virage numérique en santé dans les années à venir.

Améliorer la prise de médicaments

Même son de cloche de Frantz Leuenberger, directeur général de Domedic. Son entreprise a développé un pilulier virtuel. L’outil sera lui aussi utilisé dans le cadre du projet pilote du chercheur Philippe Voyer. L’objectif est d'améliorer l’observance, la prise adéquate des médicaments.

« Les études à travers le monde démontrent à quel point la technologie qui encadre l'administration et la distribution des médicaments aide à l'observance et donc aide à réduire le nombre d'hospitalisations, le nombre de visites chez le médecin. [...] C'est une des plus grandes problématiques du système de santé. » — Une citation de Frantz Leuenberger, directeur général Domedic

Une fois l'application Xpill activée, la liste des médicaments est mise à jour automatiquement à partir du dossier du pharmacien. Le patient reçoit une alerte à l’heure prévue de la prise du médicament. Les alertes et les informations qui sont saisies par le patient vont être acheminées aussi à l'équipe de soins qui suit le patient , précise Frantz Leuenberger. Il ajoute que sans cette application, ils n’ont aucune idée à savoir si le patient prend ses médicaments ou non.

Alain Gagnon, directeur général de la résidence Les Pionniers, utilise le pilulier virtuel de Domedic. Photo : Radio-Canada

Le pilulier virtuel de Domedic est déjà utilisé par des locataires de la résidence privée pour aînés Les Pionniers de L’Ancienne-Lorette. Même son directeur général qui n’a que 59 ans a décidé de l’adopter. Il lui arrivait d’oublier ou de ne plus savoir lesquels de ses cinq médicaments il avait pris. Il contrôlait mal sa glycémie, sa pression et son taux de cholestérol. Je n’avais pas de stabilité , raconte Alain Gagnon. Avec le pilulier virtuel, c’est comme avoir un petit ange gardien qui me dit : "n’oublie pas de le faire". Et les effets se font sentir , raconte-t-il. C’est ce que mon médecin dit. On a de meilleurs résultats.

Hospitalisation à domicile

Le premier mai dernier, le gouvernement du Québec annonçait le déploiement progressif de projets pilotes d'hospitalisation à domicile. On propose à certains patients de poursuivre leur convalescence à la maison en étant connectés et surveillés à distance par des infirmières et des médecins.

Ça nous prend quand même des technologies pour être capable d'assurer une bonne vigilance entre l'hôpital et le patient qui demeure dans son milieu , explique Martin Beaumont, le PDG du CHU de Québec-Université Laval. Son établissement est l'un des huit qui doivent déployer cette nouvelle façon de faire d’ici 2026.

On va faire de l'hospitalisation à domicile et on va (libérer) un nombre de lits supplémentaires [...] et avoir des professionnels qui vont avoir une vigie sur 10, 15, 20 personnes au lieu d'avoir une infirmière pour 6 ou 7 personnes. Un complément essentiel à la réorganisation du travail en milieu hospitalier et au maintien des personnes âgées dans leur milieu de vie, croit-il.

« Ce n'est pas seulement le maintien à domicile qui va venir tout rééquilibrer [...] c'est multifactoriel. Le virage de la transformation numérique et l'innovation technologique sont deux éléments qui sont fondamentaux à la réussite de ce virage. » — Une citation de Martin Beaumont, PDG CHU de Québec-Université Laval

Domotique, caméras, détecteurs de mouvements et GPS

Les technologies existent et sont utilisées dans plusieurs milieux en Europe, aux États-Unis et ailleurs au Canada. Le chercheur Philippe Voyer donne l’exemple de détecteurs de mouvements. Un système radar qui est dans le domicile, dans la chambre ou dans la salle de bain, quand la personne va tomber, on va avoir une alerte, ce qui évite qu’elles restent longtemps au sol sans aide.

Des GPS dans un pendentif ou, plus discrètement, dans une semelle de chaussure permettent de s’assurer qu'une personne ne se déplace que dans un périmètre prédéterminé. Même si la personne a des problèmes cognitifs légers, de la désorientation, ça lui donne de la liberté. Elle a encore de la qualité de vie.

Et les gains sont énormes, croit le vice-doyen à la faculté des sciences infirmières de l’Université Laval, parce qu'on n'utilise pas les installations [hospitalières], les patients mangent ce qu'ils veulent, dorment dans leur lit, tout le monde est content dans ce genre de scénario.