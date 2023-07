Le FRAPRU, qui milite pour le logement social et pour les droits des locataires, affirme avoir colligé ces données au lendemain du 1er juillet. Notre volonté n'est pas de grossir les chiffres. Je veux être claire : ils sont vérifiés , a déclaré Véronique Laflamme, porte-parole de l'organisme, en conférence de presse mardi. On pense que notre chiffre est sous-estimé parce qu'on n'a pas réussi à obtenir des réponses partout.

En date du 3 juillet, le bilan de la Société d'habitation du Québec (SHQ) faisait état, lui, de 199 ménages hébergés temporairement, chez des parents ou à l’hôtel, après avoir communiqué avec les services d’aide à la recherche de logement (SARL) des offices d’habitation ou avec la SHQ .

Les 494 ménages signalés par le FRAPRU ne sont pas dans la rue : ils sont accompagnés par un service d'aide si un tel service est offert dans leur municipalité et ils sont désireux de signer un bail. Certains d'entre eux sont temporairement hébergés par des membres de leur famille ou par leur municipalité, par exemple. D'autres font du camping.

Il n'est pas possible d'établir combien de personnes sont touchées, car ces ménages sont constitués de personnes seules, de couples ou de familles.

La crise du logement ne touche pas que le Grand Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans certaines régions du Québec, le FRAPRU s'est fait dire que des gens attendent de signer un bail mais qu'il n'y avait pas de données précises à leur sujet.

Des 494 ménages sans logis recensés par le FRAPRU, 115 sont à Montréal, où la situation est très difficile depuis quatre ans, dit Mme Laflamme. Certes, le taux d'inoccupation dans la métropole est faible, mais le principal problème avec lequel les ménages sont aux prises, c'est la cherté des logements disponibles, selon elle.

« À Montréal, la situation est déjà intenable et on ne peut pas la laisser se détériorer. » — Une citation de Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

En Estrie, 82 ménages sont en attente de signer un bail. On en dénombre 43 en Montérégie, 58 dans le Centre-du-Québec et 45 dans le Bas-Saint-Laurent.

Hausse anticipée de l'itinérance

Le nombre de sans-logis va continuer à augmenter au fur et à mesure que l'été avancera, dit d'ores et déjà le FRAPRU. Certains ménages, qui se débrouillent en ce moment avec les moyens du bord , demanderont de l'aide dans les jours à venir, appréhende-t-on.

Dans des villes comme Gatineau, la situation est pire au 1er septembre qu'au 1er juillet , décrit Mme Laflamme en faisant référence aux expériences vécues par les années passées.

Véronique Laflamme est porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Photo : Radio-Canada

Et le problème ne date pas d'hier, rappelle la porte-parole du FRAPRU, car déjà il y a cinq, six ou sept ans, des ménages gatinois peinaient à se loger : Ces gens-là sont aujourd'hui dans des situations d'itinérance.

« À Gatineau, on a des familles en motel à l'année. Si on ne veut pas que ce soit ça, l'avenir, pour l'ensemble du Québec, il faut s'attaquer au problème. » — Une citation de Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

Il y a aussi beaucoup trop de locataires qui ont dû consentir à louer un logement trop cher, trop petit ou insalubre , déplore Mme Laflamme.

Les gens qui ont de la difficulté à se loger peuvent demander de l'aide. À Montréal, il faut composer le 311  (Nouvelle fenêtre) : ce service vient en aide aux ménages à faible revenu et à ceux qui sont à risque de perdre leur logement.

À l'échelle de la province, on peut composer le 1 800 463-4315,  (Nouvelle fenêtre) soit le Centre des relations avec la clientèle de la Société d'habitation du Québec.

Une question de volonté politique

La semaine dernière, les maires de 14 municipalités du Québec ont réclamé au gouvernement Legault d'instaurer un registre des loyers public, universel et obligatoire.

Ce à quoi la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, a répondu accueillir favorablement toutes les opinions constructives en vue de la commission parlementaire qui se penchera sur le projet de loi qu'elle a récemment déposé.

La ministre québécoise de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, à l'entrée du Conseil des ministres le 21 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Pour le FRAPRU, bien que le gouvernement Legault soit au pouvoir depuis bientôt cinq ans, il n'a toujours pas de programme avec des balises claires et un financement prévisible pour créer des logements sociaux dans les temps . Le FRAPRU presse Québec de ne pas attendre le prochain budget pour mettre en chantier de telles habitations.

Quant à la Stratégie nationale du logement (SNL) du gouvernement fédéral, le FRAPRU affirme qu'elle appuie des projets qui, pour la plupart, vont vers le marché privé . Des milliards de dollars sont ainsi éparpillés , critique Véronique Laflamme, et de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la réaffectation de ces sommes vers le logement social.

À la mi-avril, le Conseil national du logement avait publié un rapport qui concluait qu'au pays, l'ampleur et le rythme de la perte de logements abordables surpassaient la création de logements dans le cadre de la SNL .

Selon des estimations récentes citées par le Conseil, plus de 550 000 logements dont le loyer est de 750 $ par mois ou moins ont été perdus au Canada entre 2011 et 2021.