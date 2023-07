Des bénévoles restaurent la grotte de Havre-Saint-Pierre

Chaque année depuis 2020, Michel Jomphe restaure un élément principal du site religieux.

J’y suis allé par étape. La première année, c’était de nettoyer et gratter l’autel. L’année d’après, c’était la Sainte Vierge. Ensuite, c’était la Bernadette. Tout récemment, on a aménagé les lieux, notamment avec des bancs et des lampions , raconte-t-il.

Michel Jomphe a effectué plusieurs travaux de restauration sur les installations de la grotte de Havre-Saint-Pierre. Photo : Gracieuseté de Leslie V. Jomphe

Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique que la grotte a été aménagée dans les années 1940 par des citoyens de Havre-Saint-Pierre. Michel Jomphe croit plutôt qu'elle a été construite au début des années 1950.

La grotte a été conçue au [milieu du 20e siècle] par des sœurs qui s’occupaient de l'hôpital de Havre-Saint-Pierre. Mais de fil en aiguille, les sœurs ont abandonné. Ça a été pris par le gouvernement. Le terrain était un peu à l’abandon , raconte Michel Jomphe.

Il considère que la grotte s’était grandement détériorée dans les dernières décennies, après que le site a changé de propriétaire. Michel Jomphe s'est donc donné comme mission pour sa retraite d'améliorer l'apparence des lieux.

La grotte est située à proximité du Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie à Havre-Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le bénévole a demandé au CISSS de la Côte-Nord l’autorisation de donner une seconde vie aux installations.

Le CISSS nord-côtier confirme avoir accepté de payer les coûts pour la peinture et les pinceaux du projet de Michel Jomphe.

« Le monde m’encourage [à continuer]. De fil en aiguille, je suis quasiment devenu la personne responsable d’entretenir la grotte. » — Une citation de Michel Jomphe, résident de Havre-Saint-Pierre

La grotte de Havre-Saint-Pierre est illuminée durant la nuit. Photo : Gracieuseté de Leslie V. Jomphe

Ce bénévole n’a toutefois pas œuvré seul à la tâche.

Mon beau-frère m’a aidé au début. On avait nettoyé beaucoup de terre qui avait été garrochée. La grotte était en train de se faire envelopper par du gravier qui poussait avec du foin , précise-t-il.

D’autres projets pour la grotte?

Michel Jomphe espère obtenir l’aval du CISSS nord-côtier pour un nouveau projet qui concerne la grotte.

Il refuse toutefois de préciser les détails de cette initiative.

Ce projet autour de la grotte serait un peu plus cher. Je tente de voir aussi si on peut avoir de l’aide financière de commanditaires avant de vous en parler , lance-t-il.