La nouvelle mouture du REM de l’Est accueillie avec prudence

Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec, juge que le mandat du groupe de travail était trop limité . Le gouvernement du Québec l'avait chargé en mai 2022 de réviser le tracé du REM de l’Est.

Encore une fois, on n’a pas d'études d’autres tracés et d’autres modes de transport collectif. On ne sait pas si on a le meilleur projet pour l'est de Montréal , dit-elle.

« Si on est prêts à mettre sur la table 36 milliards comme investissement en transport collectif […], il faut absolument s'assurer d’avoir le meilleur projet pour notre argent. » — Une citation de Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec

Même son de cloche pour Gérard Beaudet, urbaniste et professeur à l’École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l’Université de Montréal. On aurait dû donner à l’ ARTM un mandat ouvert pour qu’elle détermine le meilleur système, la meilleure desserte et la meilleure couverture du territoire. On l’a enfermée dans un scénario très étroit , exprime-t-il en entrevue à l'émission 15-18, sur ICI Première.

On ne sait pas ce que nous coûterait un réseau de tramways qui pourrait être encore plus étendu, couvrir encore plus de territoire , cite-t-il en exemple.

C’est un peu incompréhensible qu’on ait campé dès le départ le projet sur un seul mode de transport [le train léger automatisé] et qu’on se contente de l’enfouir , ajoute M. Beaudet.

Plus encore, la demande et les besoins de la population en matière de transport en commun n'ont pas été évalués dans le rapport, déplore l'urbaniste. Quel est l'avenir de l'est de Montréal en termes de développement urbain? On n’a aucune donnée là-dessus , fait-il remarquer.

Le mode souterrain salué

Le rapport du comité chapeauté par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) recommande un nouveau tracé 100 % souterrain comportant l’ajout de quatre stations à Laval, Rivière-des-Prairies et Charlemagne.

En raison de l’enfouissement des stations, la facture du projet grimperait à 36 milliards de dollars.

Selon Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, le mode souterrain nous permet enfin d’avoir l’acceptabilité sociale. Ce projet est un grand gain pour les citoyens qui sont 600 000 à l'est du boulevard Pie-IX , juge-t-elle.

Les recommandations du rapport représentent aussi une victoire pour les citoyens de Mercier-Est, qui s'opposaient fermement aux structures aériennes dans leur quartier, affirme Daniel Chartier, vice-président du Collectif en environnement Mercier-Est.

On est contents de voir que [le comité] reconnaît qu’un train aérien […] n’a aucun bon sens, ni dans Mercier-Est, ni dans Pointe-aux-Trembles, ni dans Rivière-des-Prairies , dit-il.

Mais M. Chartier se montre sceptique face au coût pharaonique du projet. Ce qu’on dit depuis le début, c’est que l’ ARTM doit étudier d’autres solutions , défend-il.

Encore plus de coûts à prévoir?

Le REM de l’Est, rebaptisé Projet structurant de l’Est, comporterait deux points d'accès à la ligne verte du métro de Montréal, aux stations Assomption et Honoré-Beaugrand, mais ne prévoit aucune connexion au centre-ville.

L’idée de se rabattre sur la ligne verte plutôt que d’aller au centre-ville est un peu étrange, par rapport à une ligne rose ou à un système de tramway qui pourraient être plus intéressants, défend M Chartier.

Afin de s’assurer que la ligne verte puisse accueillir le flot de passagers qui transiteraient par le REM , un investissement de cinq milliards de dollars est à prévoir, souligne M. Chartier. De nouveaux wagons, systèmes de contrôle et garages seraient nécessaires.

Au-delà de l'optimisation de la ligne verte, l’urbaniste Gérard Beaudet prévient que des enveloppes budgétaires vont s’ajouter. L’estimation du budget de 36 milliards est un minimum qu’on nous met sur la table , croit-il.

« On nous dit "voilà ce que ça coûterait", sans compter les coûts qu’on n’a pas intégrés. On nous a dit [par exemple] que les coûts d'acquisition des terrains pour les stations ne sont pas compris. […] C’est un projet qui pourrait s'échelonner sur une décennie. Tous ces grands projets sont affectés par des hausses importantes de coûts. » — Une citation de Gérard Beaudet, urbaniste et professeur à l’École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l’Université de Montréal

Plusieurs observateurs craignent que la facture élevée du projet freine la réalisation du projet. Mais il faut aller de l’avant , insiste la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. C’est un gros chiffre à première vue. Si on veut un mode de transport efficace, il faut investir , défend Mme Bourgeois.