Le nombre croissant de propriétés nuisibles inquiète des résidents à Regina

Le phénomène des maisons abandonnées ou propriétés nuisibles dans la capitale saskatchewanaise préoccupe de plus en plus les résidents. Selon la Ville de Regina, il y avait, en avril, 146 propriétés barricadées dans le quartier North Central et 41 dans Heritage.

En juin 2022, North Central comptait 169 propriétés barricadées, contre 39 dans le quartier Heritage.

Selon les experts, ces propriétés sont concentrées dans certains quartiers, ce qui crée des environnements dangereux et fait baisser la valeur des biens immobiliers.

La Reginoise Leah O'Malley et deux autres bénévoles ont créé White Pony Lodge, un organisme communautaire qui s'emploie à résoudre les problèmes sociaux touchant principalement le quartier North Central.

Chaque semaine, ils ramassent des seringues dans les ruelles du quartier et offrent des sandwichs, des collations aux personnes dans le besoin.

La présidente du conseil d'administration de White Pony Lodge, Leah O'Malley, affirme que les voisins de ces maisons abandonnées sont stressés. Photo : Radio-Canada / Nicholas Frew

Un vendredi pluvieux du début du mois de juin, le trio passe devant de nombreux bâtiments barricadés, brûlés ou abandonnés. La présidente du conseil d'administration de White Pony Lodge, Leah O'Malley, en remarque un qui semble nouvellement occupé.

Cette communauté a un problème de maisons abandonnées. Lorsque vous avez une maison vide, et qu'elle reste vide pendant une longue période, cela crée du stress chez tous les voisins , lance Leah O'Malley.

« Tous les autres habitants doivent s'en préoccuper, car personne ne souhaite que la maison soit cambriolée. » — Une citation de Leah O'Malley, présidente du conseil d'administration de White Pony Lodge

D'après d'autres résidents rencontrés par CBC , certains intrus s'introduisent dans les propriétés pour s'y abriter, ce qui augmente les risques d'incendies et de consommation de drogues.

D'autres s'introduisent pour y voler des objets tels que des fils de cuivre, ce qui peut entraîner une explosion, soutiennent des résidents

Selon eux, les cambriolages sont des conséquences de problèmes sociaux sous-jacents à la pauvreté et à l'itinérance.

Le directeur général de l'Association des propriétaires de la Saskatchewan, Cameron Choquette s'inquiète des risques de la chute de la valeur des propriétés voisines aux maisons abandonnées.

Dans des quartier comme North Central, qui compte beaucoup de logements locatifs, les propriétaires sont particulièrement touchés, dit-il.

Nous voulons améliorer la qualité des logements à Regina et dans toute la province. Nous voulons nous assurer que nos communautés soient sécuritaires, qu'elles soient le moins touchées possible par la criminalité et qu'elles ne soientt pas remplies de propriétés abandonnées qui attirent la criminalité et l'errance , exprime M. Choquette.Il exhorte tous les membres de son association, locataires et les propriétaires à respecter la règlementation municipale.

Regina s’attaque à ce phénomène

Ces dernières années, la Ville a fait des progrès dans l'application des règlements et pour démolir ces propriétés. Les bâtiments placardés pendant plus de 90 jours, inoccupés dont les portes ou les fenêtres sont en mauvais état, font partie des biens considérés comme des propriétés nuisibles.

Selon une porte-parole de la Ville de Regina, Desirae Bernreuther, la Ville travaille aussi avec les propriétaires pour qu’ils se conforment aux règlements.

La Ville s'attaque au moyen de règlement à l'herbe envahissante, aux bâtiments placardés et aux véhicules hors d'usage, et pénalise ceux qui ne respectent pas ces normes. Elle veut ainsi que les propriétaires entretiennent leurs terrains et leurs immeubles, afin de créer des quartiers sûrs et attrayants.

Selon les experts, ces propriétés qui sont concentrées dans des quartiers comme North Central et Heritage, créent des environnements dangereux et font baisser la valeur des propriétés. Photo : Radio-Canada / Nicholas Frew

Le dernier recours est la démolition. L'année dernière, 22 propriétés ont été démolies, dont 15 dans le quartier de North Central, selon Desirae Bernreuther.

Sept propriétés ont été démolies depuis le début de l'année. Trois autres sont en cours de démolition et cinq autres sont en attente.

Le conseiller municipal, Andrew Stevens, estime que des progrès significatifs ont été réalisés en partie grâce à un nouveau leadership et à une meilleure coordination entre les services chargés de l'application des règlements et les autres services.

Tout le monde a commencé à prendre cette question au sérieux. Nous avons vu plus d'actions en termes de sécurisation des propriétés, de responsabilisation des propriétaires et de démolition qu'au cours des dix dernières années , conclut-il.

En mai 2021, la police de Regina a présenté un rapport au comité exécutif de la Ville. Il recommande une plus grande responsabilité et une application plus stricte des règlements.

Le rapport adopté propose des amendes plus sévères pour les propriétaires dont les structures ne sont pas sécurisées et dont les propriétés ne sont pas conformes au règlement sur les normes communautaires, entre autres choses.

Avec les informations de Nicholas Frew