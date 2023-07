Les urgences débordent déjà en Outaouais

Selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux, en date de lundi, le taux d’occupation dans les services d’urgence des hôpitaux et CLSC de la région a dépassé les 100 % sur les sept derniers jours. Lundi, il était en moyenne de 140 %, dont 200 % à l’hôpital de Papineau.

L’hôpital de Hull, qui possède la deuxième plus grosse salle d’urgence de la région, affichait un taux d’occupation de plus de 170 %. Et à Maniwaki, il y avait 11 patients sur civière, alors que la capacité normale est de six.

Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a assuré que personne n’a été refusé dans les différentes salles d’urgence de la région, lundi.

Mais la situation n’est pas sans rappeler celle de l’été dernier.

C’est sûr qu’hier [lundi], on a eu une très grosse journée. La chaleur, les accidents… La première journée après une longue fin de semaine, c’est toujours très très achalandé. Donc c’est une série de facteurs qui ont fait qu’on a eu une très très grosse journée. On espère qu’on va réussir à s’améliorer rapidement , a reconnu la Dre Marie-Hélène Lasalle-Folot, cheffe de département des urgences au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, en entrevue à l’émission Les matins d’ici, mardi.

La Dre Marie-Hélène Lasalle-Folot, cheffe de département des urgences au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La pénurie de personnel est également un facteur à prendre en compte, a soutenu la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO), Karine D'Auteuil.

Il manque d’employés et dans certains centres d’activité, les postes sont vacants, il n’y a pas de titulaires sur les postes, donc ça fait beaucoup de trous dans les horaires.

Ce manque d’employés empêche la mise en place du modèle d'autogestion des horaires qui pourrait aider à faire face à la situation, a-t-elle poursuivi au micro de l’émission Les matins d’ici.

Malheureusement, ce n’est pas encore en place parce que pour avoir l’autogestion des horaires, il faut avoir un taux de dotation des postes assez élevé pour que ça fonctionne et qu’il y ait des effets bénéfiques.

Faut-il s’inquiéter pour le reste de l’été?

La situation observée lundi est-elle précurseure du reste de l’été, alors que quelque 100 lits sont fermés depuis plusieurs mois en raison de la pénurie de personnel, comme l’a rappelé la Dre Lasalle-Frolot?

C’est toujours précaire [...]. C’est une surprise pour personne. Il y a les congés annuels donc des équipes réduites. Donc c’est certain que c’est toujours un stress , a jugé Mme D’Auteuil. Lorsqu’on parle de fermetures de lits, inévitablement, il va y avoir un débordement à l’urgence parce que malheureusement, les patients doivent attendre plus longtemps pour être admis à l’étage. [...] En période estivale, c’est plus difficile d’avoir un rendez-vous avec son médecin de famille, dans les cliniques sans rendez-vous. Ce sont toutes les situations qui font en sorte que c’est plus achalandé dans les urgences.

Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La présidente du SPSO salue toutefois que les congés annuels demandés par le personnel en soins aient été accordés cet été.

« Les professionnels en soins sont à bout de souffle, ils ont besoin de ces vacances-là pour se ressourcer. » — Une citation de Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais

La cheffe de département des urgences au CISSS de l’Outaouais se veut toutefois rassurante. Elle assure que plusieurs mécanismes sont mis en place pour faire face à la situation.

On gère chaque jour de façon régionale les urgences. Donc on peut parfois transférer des patients si on voit qu’il y a moins de pression à certains endroits. On essaye d’équilibrer la pression. On a différents mécanismes. Des fois, on va monter en surnuméraire, par exemple, des patients au corridor à l’étage. On va essayer d’accélérer les congés pour les patients qui n’ont plus besoin du plateau technique de l’hôpital, qui n’ont plus besoin d’être hospitalisés.

« Pour l’instant, on ne prévoit pas fermer d’autres lits que ceux qui sont fermés actuellement. » — Une citation de Dre Marie-Hélène Lasalle-Folot, cheffe de département des urgences au CISSS de l’Outaouais

Selon Mme D'Autueil, il est temps que le gouvernement de François Legault intervienne.

Le gouvernement n’arrête pas de mettre le poids de la pénurie sur les épaules des professionnels en soins. Il va falloir qu’il se réveille et mette en place des conditions de travail adéquates et fasse des offres pour la convention collective dignes de ce nom et non ridicule comme il a fait au dernier dépôt.

Du côté de l’Ontario, la situation est également difficile à l’Hôpital mémorial de Carleton-Place qui a dû fermer ses urgences, lundi soir. Le service a toutefois repris, mardi matin, a confirmé l’institution de santé. Il s’agissait de la troisième fermeture en deux semaines.