Kelowna évaluera les dégâts causés par le feu de forêt dans le parc Knox Mountain

Les autorités affirment cependant que le parc Knox Mountain restera fermé encore plusieurs jours.

La situation sera réévaluée mardi , a déclaré dimanche la caporale Judith Bertrand de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de West Kelowna dans un communiqué.

Bien que l'incendie semble être maîtrisé, il est important que les piétons, les cyclistes et les véhicules restent à l'écart du parc pendant les prochains jours.

Une situation stable

Le Centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan a par ailleurs levé les alertes d'évacuation restantes pour les quelques propriétés de Kelowna, lundi dans l’après-midi.

L'état d'urgence local, mis en place le 1er juillet, n’est également plus en vigueur.

L'incendie de Knox Mountain avait entraîné l'évacuation de plus de 400 propriétés le jour de la fête du Canada. L'incendie, qui a ravagé une superficie d’un peu plus de six hectares, est désormais maîtrisé.

