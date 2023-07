Une femme d’affaires française aurait fraudé des entreprises de Sherbrooke pour 2,8 M $

Le copropriétaire de GMI Construction Ian Dufresne est au nombre des entreprises qui poursuivent Angélique Lepêcheur. Cette dernière s'est retrouvée à la tête d'une coopérative d'entreprises travaillant dans le domaine de la construction. C'est à ce titre qu'elle aurait empoché les sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées. C'est une firme de chasseurs de têtes qui a mis l'entreprise en contact avec cette femme parce qu'il cherchait, avec d'autres entrepreneurs, une directrice générale , a-t-il raconté au micro de Par ici l'info.

Selon lui, Mme Lepêcheur a été embauchée en 2019. Elle nous avait été fortement conseillée. Le manque de main-d'œuvre commençait à se faire sentir. Quand on a rencontré Angélique, elle [nous racontait) avoir parti une coopérative en France. Elle nous a vendu l'idée. [...] On avait nos comptabilités séparées, mais on se partageait les frais. C'était supposé nous coûter moins cher.

Les entrepreneurs floués ne savaient pas qu'Angélique Lepêcheur était déjà visée par une plainte pour fraude en France. On n'était pas au courant du tout. On l'a découvert par la suite. Les 2,8 millions de dollars qu'on réclame, ce sont des chiffres que tous les entrepreneurs avons sortis et qu'on a fait valider par un expert-comptable. On sait que des documents ont disparu et que des écritures comptables ont changé. On a aussi changé de logiciel comptable. Tout ça est compliqué, mais l'histoire a été vite et rapide , raconte Ian Dufresne.

« À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait de la misère à payer nos factures. » — Une citation de Ian Dufresne, copropriétaire de GMI Construction

C'est de cette façon que le pot aux roses a été découvert. Des fournisseurs commençaient à se plaindre de ne payer être payés. Ils téléphonaient directement à la comptabilité et ils avaient toujours des fins de non-recevoir. Mais nous, nous n'étions pas au courant. Ils finissaient par nous appeler [directement]. C'est là qu'on s'est rendu compte que quelque chose clochait , dit-il.

Une autre chose qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait de moins en moins de données comptables qui entraient dans leur système. Ça commençait à être plus difficile. On est allé se chercher des prêts privés pour combler le manque de liquidité. [...] On comparait les comptes clients avec les comptes fournisseurs et tout fonctionnait , ajoute-t-il.

M. Dufresne se débat dans cette histoire depuis plus d'un an. On a des saisies avant jugement. Il y a aussi Desjardins qui nous a envoyé une mise en demeure concernant des marges de crédit et des cartes de crédit qu'on aurait cautionnées pour des montants d'à peu près 60 000 $ , précise-t-il.

Peu d'espoir de ravoir l'argent

Une plainte a été déposée au Service de police de Sherbrooke. Mais de ce côté, rien ne bouge , dit Ian Dufresne.

L'entrepreneur a peu d'espoir de revoir la couleur de son argent. Ça va être très difficile. C'est plus facile de mettre la main sur du matériel que sur de l'argent. Ça peut disparaître assez facilement , croit-il.

Même si la fraude a compliqué la vie des entrepreneures, Ian Dufresne soutient que son entreprise s'en sort bien dans les circonstances. Aujourd'hui, ça va très bien. GMI Construction, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps. Ça va très, très bien, malgré cette histoire-là.

Toutefois, il en est tout autre pour certains de ses partenaires qui ne pourront pas se relever de cette histoire .