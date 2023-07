C'est clair qu'avec la demande au niveau des pompiers, ça serait mentir de penser que les gens n'ont pas d'attentes , lâche le représentant du syndicat Unifor pour les pompiers de la SOPFEU au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, Martin Dugas.

La saison hors-norme des feux de forêt au Québec cette année occupe énormément les pompiers de la SOPFEU . Plusieurs travaillent entre 80 et 90 heures par semaine, dans des conditions extrêmes.

Les conditions de travail actuellement en vigueur prévoient jusqu'à 24 jours en poste pour deux jours de congé, selon l’agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU , Isabelle Gariépy. Le cycle de travail peut être de 6 heures à 18 heures. Des fois, il peut être plus court. En début d'incendie, c'est possible que les journées soient beaucoup plus longues , précise-t-elle.

Sous-nombre

La petite taille des équipes à la SOPFEU serait en cause quant au nombre d’heures travaillées, selon Martin Dugas. La question qu'il faut se poser est de savoir si, au Québec, on a suffisamment de pompiers pour l'importance du territoire. On est en sous-nombre quand on se compare, entre autres, à l'Ontario , précise-t-il.

Pour pallier ce manque, le gouvernement du Québec a dû demander les renforts d’autres provinces, de l’armée canadienne et d’autres pays, comme les États-Unis, la France et, plus récemment, la Corée du Sud.

Cent cinquante pompiers sud-coréens sont arrivés dimanche pour prêter main-forte dans le nord du Québec. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

La question de la rétention et de l’attraction de la main-d’œuvre sera au menu des prochaines négociations. Il y a des choses qui vont devoir être revues [...]. Oui, les gens s'attendent à de meilleures conditions monétaires , confirme Martin Dugas.

Même s’il y a eu passablement d’améliorations quant aux conditions salariales, il y a encore matière à rattrapage comparativement à ce qui est en vigueur ailleurs, selon Martin Dugas. Il ajoute que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives n’ayant pas encore débuté, Unifor désire ne pas commenter davantage la situation.

Fatigue

Le grand nombre d’heures travaillées et les conditions extrêmes de chaleur ont de quoi user les pompiers forestiers. Ils sont tellement sollicités qu'effectivement, il y a des pompiers qui commencent à être épuisés , souligne Martin Dugas.

Il n’y a toutefois pas eu d'accident grave depuis le début de la saison des incendies, rapporte Isabelle Gariépy. Déjà qu'il n'y ait pas de blessés pour le moment, on est extrêmement chanceux , fait remarquer de son côté Martin Dugas.

« Quand on fait le double du nombre d'heures habituel dans des conditions extrêmes, c'est dur sur l'être humain. Les personnes sont quand même sollicitées au maximum des capacités. » — Une citation de Martin Dugas, représentant d’Unifor pour les pompiers de la SOPFEU au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord

La santé et la sécurité feront partie des discussions avec la SOPFEU , dit Martin Dugas.

Pour sa part, Isabelle Gariépy souligne que la santé et la sécurité font partie des valeurs à la SOPFEU . Par exemple, un officier de sécurité est affecté sur chaque site de déploiement, et les pompiers suivent des formations en lien avec la santé et la sécurité. Il peut arriver qu'un pompier se retire en raison de la fatigue , reconnaît-elle.

La fumée des feux de forêt était particulièrement dense le 23 juin dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Pour ce qui est de l’exposition à la fumée, Isabelle Gariépy indique que cet aspect est vraiment pris au sérieux . Selon elle, les pompiers ne sont pas exposés tout le temps à la fumée et la plupart des opérations se font en périphérie des incendies.

Contrairement aux pompiers urbains, les pompiers forestiers n’utilisent pas de bonbonnes d’oxygène, étant donné le poids de l’équipement, les distances à parcourir et le dénivelé du terrain. À la place, des masques N95 sont offerts, dit Isabelle Gariépy.

Or, la chaleur rend difficile l’utilisation de ces masques, selon Martin Dugas. Ces gens-là peuvent être exposés autant à une chaleur extrême qu'à de la fumée et de la suie. Ils respirent bien entendu des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour la santé , soutient-il.

Il ajoute que ces points seront aussi abordés avec la SOPFEU lors des négociations au mois d’août.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie