Les chefs d’opposition de la Nouvelle-Écosse affirment que le gouvernement progressiste-conservateur devrait être en mesure de prouver au public que les nouvelles écoles annoncées ces derniers mois, qui sont toutes dans des circonscriptions conservatrices, sont celles qui ont le plus besoin d'être remplacées.

La ministre de l'Éducation, Becky Druhan, a publié le mois dernier le plan d'immobilisations scolaires de son gouvernement. En plus des rénovations et de l'ajout de salles de classe modulaires pour certaines écoles, le plan comprend huit nouvelles constructions : quatre pour remplacer les écoles existantes et quatre pour aller dans certaines parties de la Municipalité régionale d'Halifax afin de répondre aux besoins des zones à forte croissance démographique.

Quatre de ces constructions ont déjà été annoncées et se trouvent dans des circonscriptions de députés du gouvernement et les détails des quatre autres n'ont pas encore été dévoilés.

La semaine dernière, Becky Druhan a dit que les annonces se faisaient une à une parce que les communautés sont enthousiasmées par les projets et les annoncer individuellement nous permet de célébrer .

La chef du NPD , Claudia Chender, a une vision différente de ce que fait le gouvernement.

Je pense que c'est parce qu'ils veulent être célébrés dans chaque communauté , a-t-elle dit aux journalistes. Et ils ont donc commencé par vouloir être célébrés dans les communautés qu'ils représentent.

Claudia Chender, la chef du NPD de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

À ce jour, le gouvernement a annoncé le remplacement d'écoles à Porters Lake, à Trenton et dans les régions de New-Germany et de West Hants.

La ministre a refusé de fournir des informations sur les nouvelles écoles dans la région d'Halifax jusqu'à ce que le terrain soit acheté et que des annonces puissent être faites.

Elle a également refusé de dire si les écoles annoncées jusqu'à présent sont en tête des listes prioritaires soumises à l'examen des centres régionaux d'éducation, ou si l'influence politique a joué un rôle dans la sélection des sites de remplacement.

Ce sont quatre écoles prioritaires que les régions ont identifiées comme étant des écoles importantes qui devaient être remplacées , s’est contenté de dire Becky Druhan.

La ministre a déclaré qu'après que les centres régionaux aient soumis leurs soumissions à son ministère, les responsables des ministères de l'Éducation et des Travaux publics examinent ces listes et formulent des recommandations. Par contre, le cabinet a le dernier mot sur les projets d'immobilisations.

Le gouvernement libéral précédent a été critiqué dans un rapport du vérificateur général de l’époque pour un plan d'immobilisations qui, tout en incluant les 10 meilleurs projets identifiés par un comité d'évaluation, incluait également les écoles classées 26 et 28 sur la liste prioritaire.

Ces deux écoles se trouvaient dans les circonscriptions de Stephen McNeil, alors premier ministre, et de la ministre de l'Éducation de l'époque, Karen Casey.

Le bureau du vérificateur général avait alors reconnu que le Cabinet avait le dernier mot sur la sélection des projets, en précisant que le gouvernement devrait être prêt à expliquer publiquement les décisions.

Le chef libéral Zach Churchill affirme que le gouvernement devrait fournir des détails sur la liste prioritaire des nouvelles écoles. Photo : CBC / Robert Short

Le chef libéral et ancien ministre de l'Éducation, Zach Churchill, a déclaré que le public a le droit de savoir comment les projets sélectionnés par le gouvernement se classent sur la liste des priorités et s'il y en a une.

Nous savons qu'il y a une pression de la population étudiante dans toute la province , a-t-il dit. Nous savons qu'il y a de gros problèmes d'entretien dans plusieurs de nos écoles à travers la province.

Il croit que la ministre Druhan devrait fournir des détails sur les raisons pour lesquelles ces projets annoncés ont été sélectionnés.

Claudia Chender a déclaré que Becky Druhan et son gouvernement devraient se sentir responsables d'expliquer comment les décisions sont prises sans obliger l’implication de la vérificatrice générale, mais elle a ajouté que cela pourrait être nécessaire.

J'espère que la décence de base dictera qu'ils divulguent ce genre d'informations , a déclaré Claudia Chender. Pour l'instant, je ne suis pas optimiste, donc un rapport de la vérificatrice générale serait très utile.