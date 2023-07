Rivière-Éternité : au cœur de l’orage, en pleine via ferrata

Sarah Thériault, une femme d’Alma, faisait partie de ce groupe avec son copain. Les éléments se sont soudainement déchaînés.

« Notre guide a été informé qu’il y avait des cellules orageuses. On s’est donc éloigné de la falaise et des câbles en métal. On a dû attendre deux heures sous la pluie glaciale, sous la grêle. On ne voyait plus rien. Les éclairs étaient près de nous et le tonnerre faisait vibrer la paroi. »