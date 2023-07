Succès pour le Mois de la Fierté en Alberta malgré la persistance de réactions homophobes

La semaine dernière, pour la première fois de l’histoire de la communauté de Westlock, une municipalité située à 90 kilomètres au nord d'Edmonton, un groupe de personnes célébrant le Mois de la Fierté a peint un passage pour piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel

Malgré quelques craintes que l’événement puisse être perturbé par des manifestations, il s’est déroulé sans accrocs.

Je sais que c’est une communauté gentille, aimante et compatissante , a déclaré le maire Ralph Leriger lors de l’événement. J’avais confiance que [les citoyens] se présenteraient pour les soutenir, et ils l’ont fait.

À l'instar de Westlock, d'autres petites villes de l'Alberta ont célébré la communauté LGBTQ en juin en peignant des passages piétons, en défilant avec des chars allégoriques et en organisant des événements en plein air.

Des acquis malgré des réactions homophobes

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Albert peint chaque année, en juin, un passage piéton arc-en-ciel. Cette année, la ville a peint un drapeau Progress Pride. Ce drapeau a dû être repeint plusieurs fois après avoir été endommagé par des traces de pneus, a expliqué la mairesse de Saint-Albert, Cathy Heron.

En tant que maires et responsables communautaires, nous devons nous lever, dire que ce n'est pas correct et soutenir ceux qui ont besoin d'aide , a-t-elle réagi.

Des incidents de vandalisme ont aussi été recensés à Okotoks, au sud de Calgary, à Leduc, au sud d'Edmonton et à Ponoka, au nord de Red Deer.

À Ponoka, les organisateurs de la Fierté se sont dits motivés par les commentaires positifs reçus cette année, malgré le vandalisme et des sentiments anti-LGBTQ, y compris de la part de Jennifer Johnson, récemment élue députée pour le compte du Parti conservateur uni.

Pendant la campagne électorale provinciale, un enregistrement de Jennifer Johnson dans lequel elle compare les enfants transgenres dans les écoles à de la matière fécale dans de la nourriture a été divulgué. La première ministre Danielle Smith a alors déclaré qu’elle ne ferait pas partie de son caucus, même si elle était élue. Elle siège aujourd’hui en tant qu'indépendante.

Au cours du Mois de la Fierté de cette année, un adolescent a écrit à la Ponoka Pride Society pour dire que les événements locaux lui avaient donné le courage de révéler son orientation sexuelle auprès de ses parents, se réjouit Jessica Jones, membre de la Ponoka Pride Society.

Nous pensons que la célébration de ce Mois de la Fierté a été la plus réussie de toute l'histoire de Ponoka , a-t-elle affirmé.

Hausse des incidents haineux

Chaque année, de plus en plus de communautés adoptent le Mois de la Fierté. Cependant, des politiciens, la police et les groupes LGBTQ s'inquiètent de plus en plus des réactions hostiles à leur égard.

En juin, la GRC de l'Alberta a constaté une augmentation du nombre d'incidents haineux signalés par rapport aux années précédentes.

À la fin du mois, la police avait reçu 14 rapports sur des incidents visant des personnes LGBTQ, contre cinq en juin 2022. Parmi les incidents signalés figurent des graffitis, le vol d'un drapeau de la Fierté et des traces de pneus sur les passages piétons arc-en-ciel.

Le mois de juin, baptisé Mois de la Fierté, est consacré à la visibilité des personnes LGBTQ ainsi qu’à la lutte contre les actes discriminatoires à leur endroit.

Avec les informations de Ariel Fournier