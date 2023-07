Cette mesure fait suite à un reportage de CBC sur des cas où des promoteurs ontariens ont tenté de forcer les acheteurs à payer plus que le prix convenu au départ, sous peine de perdre leur future maison.

Les promoteurs invoquant alors la hausse des coûts de construction.

Les montants ont souvent été supérieurs de plusieurs dizaines de milliers de dollars au prix convenu initialement.

Le premier ministre Doug Ford a promis que son gouvernement ferait davantage pour lutter contre ce type de pratique.

En 2021, il avait fustigé les promoteurs immobiliers qui se livrent à cette pratique, déclarant que rien ne m'énerve plus que cela : un promoteur qui essaie de gagner de l'argent supplémentaire sur le dos de gens qui travaillent dur .

La province lance actuellement des consultations dans le but de lutter contre la hausse des prix et pour permettre aux acheteurs d’avoir une meilleure idée des tenants et des aboutissants d’un contrat d’achat de logement.

Toutefois, le document de consultation indique également que le gouvernement étudie la manière dont un promoteur peut augmenter les prix, dans certaines limites, ce qui fait craindre à certains que le gouvernement ne soit sur le point de manquer sa cible.

Jennifer LeFeuvre a vu son promoteur lui réclamer 175 000$ supplémentaires pour lui livrer son logement. Photo : Radio-Canada

Plus de sévérité sur les hausses de prix, réclame une acheteuse

Jennifer LeFeuvre, sait ce que c'est que de se voir demander une hausse massive après avoir signé un contrat d'achat.

Elle a expliqué l’incertitude dans laquelle elle s’est retrouvée lorsque Briarwood Development Group lui a indiqué qu'elle pouvait soit se retirer de son contrat d'achat, ou que le promoteur ajouterait des frais de 175 000 $ pour sa nouvelle maison à Stayner, en Ontario, à environ 130 kilomètres au nord-ouest de Toronto.

Briarwood Development n'a pas répondu aux demandes d'entrevue.

Celle qui a vécu des années ailleurs en attendant que sa maison soit prête, affirme qu'elle veut que le gouvernement soit plus sévère sur les hausses de prix de toutes sortes et pas seulement sur le plafonnement du montant qu'un promoteur peut augmenter après la signature du contrat de vente.

Pourquoi Doug Ford laisse-t-il son ministère agir de la sorte? J'ai l'impression que le ministère va totalement à l'encontre de ce qu'il dit , a-t-elle déclaré après avoir lu les propositions.

Je peux aller chez Walmart et acheter des casseroles et des poêles, et je suis plus protégée en achetant des casseroles qu'en faisant l'achat le plus important de ma vie , a-t-elle déclaré.

Mme LeFeuvre explique qu'elle ne s'attendait pas à ce que les promoteurs immobiliers lui accordent une remise de dernière minute si le prix du bois d'œuvre chutait et qu'il ne faudrait donc pas que l'inverse soit possible.

L'avocat spécialisé dans l'immobilier Blair Drummie souhaite que les constructeurs respectent le prix convenu. Photo : Radio-Canada

Blair Drummie, avocat spécialisé dans l'immobilier, partage ses préoccupations.

Je souhaite que nous revenions à un état de normalité, où le prix était le prix , a-t-il déclaré, ajoutant qu' avant 2020, les constructeurs n'envisageaient même pas d'augmenter le prix d'achat .

Colin Blachar, porte-parole du ministère des Services publics et des entreprises, a déclaré que le gouvernement accueillait favorablement les commentaires directs des Ontariens dans le cadre des consultations, réitérant que l'objectif était de mieux protéger les acheteurs.

Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement ne tolère aucunement les mauvais promoteurs qui s'enrichissent sur le dos des Ontariens qui travaillent dur .

La proposition d’une période de réflexion approuvée par les avocats

M. Drummie a fait l'éloge d'autres éléments proposés, affirmant que l'instauration d'une période de réflexion était une excellente idée .

Il permettrait à l'acheteur, qui pourrait être pressé de signer rapidement sur un site, de ramener le document à un avocat et de dire : Qu'est-ce que j'ai signé ici, quels sont les tenants et les aboutissants de ce document, veuillez me l'expliquer?

Cela donne la possibilité de négocier , a-t-il ajouté.

John Brennan, associé et fondateur de JBrennan Law, se réjouit de voir des propositions pour plus de transparence pour les futurs acheteurs, par exemple si une entreprise a annulé des accords ou a eu des problèmes connexes dans le passé, grâce à des données accessibles au public.

L'avocat John Brennan se réjouit de voir des propositions pour plus de transparence sur la réputation des constructeurs. Photo : Radio-Canada

Il est également favorable à des examens juridiques obligatoires qui, selon lui, aideront les acheteurs à comprendre les risques et la responsabilité, mais aussi à empêcher l'ajout de clauses abusives dans les contrats.

Trop tard pour certains, mais un pas dans la bonne direction

Pour l’instant la réglementation n’en est qu’au stade de l’ébauche, mais selon M. Brennan, les propositions n’aideront pas les personnes comme M. LeFeuvre, car en l’état, les cas rétroactifs ne sont pas pris en compte.

Il estime que le gouvernement n'a pas agi assez rapidement pour s'attaquer à un problème croissant.

Le déséquilibre existe depuis plus longtemps que ce que la plupart des propriétaires considéreraient comme acceptable , a-t-il déclaré.

Mais, selon lui, tant que les propositions sont applicables, elles constituent, dans l'ensemble, un pas dans la bonne direction .

Plusieurs promoteurs impliqués dans des situations où les prix ont augmenté après la signature d'un accord d'achat ou de vente ont été contactés, mais n'avaient pas répondu aux demandes de commentaires au moment de publier.

Le ministère de la prestation des services publics et commerciaux a indiqué que la consultation doit durer jusqu'au 13 août.

