Les résidents évacués à Rivière-Éternité peuvent aller récupérer des effets personnels

Ces personnes doivent cependant être accompagnées d'un membre du service des incendies. Du soutien psychologique est également mis à leur disposition, si elles en ressentent le besoin.

Si leur domicile ne présente aucun risque pour leur santé et leur sécurité, les citoyens pourront réintégrer leur résidence pour de bon.

Bertrand Gagnon est soulagé. Il pourra réintégrer sa résidence, car l’eau ne s’est pas infiltrée dans le bâtiment. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Les recherches reprennent

Les recherches ont repris tôt mardi matin pour une quatrième journée consécutive dans l’espoir de retrouver les deux personnes emportées lors du glissement de terrain.

L’une des personnes disparues est Pascale Racine, originaire de Québec. La femme âgée de 44 ans voyageait dans la région avec son conjoint. Ce dernier a survécu à l’événement, mais a dû être hospitalisé pour soigner de graves blessures. Un homme, aussi âgé dans la quarantaine, manque également à l’appel.

Pascale Racine est l'une des victimes du glissement de terrain survenu à Rivière-Éternité cette fin de semaine. Photo : profil Facebook de Pascale Racine

Les équipes des services d’urgence travaillent dans des conditions difficiles en raison de la chaleur accablante. Malgré tout, la Sûreté du Québec n’envisage pas de mettre un terme aux recherches pour l’instant.

« On doit soulever des arbres, déplacer des branches, des débris, pelleter de la boue. On cartographie tout ce qu’on ratisse, mais on a encore beaucoup de pain sur la planche. On reste sur le terrain. Notre mission, c’est de retrouver ces deux personnes. » — Une citation de Hugues Beaulieu, porte-parole à la Sûreté du Québec

Une voie de contournement

Par ailleurs, une voie de contournement de la route 170 devrait être accessible pour les véhicules d’urgence mardi après-midi. Ce tronçon d'environ 800 mètres est actuellement aménagé par le ministère des Transports à partir de sentiers de motoneige dans le secteur.

En ce qui concerne la réouverture de la route 170, les autorités ne sont toujours pas en mesure de fournir un échéancier. Des analyses et des travaux d’envergure doivent être réalisés avant de pouvoir rétablir la circulation.

Il y a quatre endroits sur la 170 où la route est affectée, dont un endroit où la route est carrément sectionnée. On va devoir reconstruire un ponceau d’une profondeur de 12 mètres. C'est un travail colossal , explique le porte-parole de Transports Québec, Nicolas Vigneault.

La route sera d'abord réparée de façon temporaire afin de permettre la circulation en alternance le plus rapidement possible. Puis, une deuxième phase de travaux de plus grande envergure sera nécessaire.

« Il y a beaucoup de gens au travail. On a des pelles hydrauliques, des béliers mécaniques et une vingtaine de camionneurs qui travaillent d'arrache-pied . On comprend que cette situation cause de sérieux problèmes et des détours importants. Tout le monde est à pied d'œuvre. » — Une citation de Nicolas Vigneault, porte-parole de Transports Québec

La voie de contournement en construction devrait aboutir à cet endroit, à Rivière-Éternité. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Quant à l’état de la rue Notre-Dame, qui mène au Parc national du Fjord-du-Saguenay, on ne connaît toujours pas l’ampleur de tous les dommages. La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ne sait donc pas quand il sera possible pour les personnes qui en ont été évacuées de venir récupérer leur voiture et leurs effets personnels.

Pour le moment, tous les séjours prévus jusqu'à jeudi pour les futurs visiteurs ont été annulés. La situation sera réévaluée mercredi.