Un règlement proposé de 17 M$ pour les anciens patients du CHR

La poursuite avait été intentée par deux proches d’anciens patients du CHR , Darrell Tidd et Reid Smith.

Déposée en mai 2019, elle alléguait que des patients de cet hôpital avaient subi de mauvais traitements ou avaient été victimes de négligence. Elle regroupait des personnes qui avaient été admises ou avaient résidé au CHR entre 1954 et 2021. Le recours collectif avait reçu le feu vert des tribunaux en 2021, ce qui aurait pu mener à un procès.

La poursuite réclamait un demi-million de dollars en dommages et intérêts et alléguait que des résidents avaient subi de mauvais traitements, par exemple avoir reçu des traitements inappropriés, avoir été menacés ou avoir été placés en isolement.

Un rapport de l’ombudsman du Nouveau-Brunswick, dévoilé en février 2019, avait aussi fait état d'actes de négligence, de violence et de traitements inacceptables .

Pas un aveu de culpabilité

Le règlement entre les parties n’est pas un aveu de culpabilité de la partie défenderesse, précise la firme d’avocats Koskie Minsky dans un communiqué de presse publié le 30 juin.

Les procès peuvent coûter cher, et les parties peuvent attendre des années avant qu’on décide qui avait tort et qui avait raison. En s’entendant sur un règlement, le représentant des demandeurs, les membres du groupe et les parties défenderesses évitent les coûts et les incertitudes liés à un procès, ainsi que l’attente d’un jugement , peut-on lire.

L’entente de règlement est conditionnelle à l’approbation du tribunal. Une audience de règlement aura lieu le 25 septembre.

Le Centre hospitalier Restigouche est l'hôpital psychiatrique du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Dans l’ensemble, les parties sont heureuses de mettre fin à ce chapitre de l’histoire et de se tourner vers un avenir meilleur, grâce aux améliorations apportées, ces dernières années, au Centre hospitalier Restigouche , indiquent les avocats.

Les personnes qui voudraient être exclues du recours collectif pour ainsi conserver leur droit de poursuivre elles-mêmes les parties défenderesses peuvent signaler leur intention d’ici le 25 août.

Pour les personnes admissibles qui résident au Nouveau-Brunswick, aucune action n’est requise pour obtenir leur dédommagement. Les personnes admissibles qui résident en dehors de la province doivent signer un formulaire de participation.

Le Nouveau-Brunswick et Vitalité n’ont pas encore réagi à cette annonce.