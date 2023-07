Face à la hausse du coût du cacao, les chocolatiers d’Ottawa et Gatineau sont obligés de modifier leurs processus de production, de se concentrer sur la vente au détail plutôt que sur la vente en gros et d'augmenter leurs prix.

En 2022, Kathani Parikh a lancé Choco Delights, une chocolaterie en ligne, dont la maison-mère se situe dans le secteur d'Aylmer, à Gatineau. En une année, Mme Parikh affirme avoir constaté que les prix du beurre et des fèves de cacao ont augmenté de 20 à 30 %.

Même si elle s’approvisionne auprès de trois fournisseurs, dont un au Pérou, la cheffe d'entreprise a quand même du mal à maintenir un approvisionnement régulier.

Elle attribue cette situation aux maladies qui ravagent les cultures agricoles. Elle se rappelle, par exemple, que ses fournisseurs ont été obligés de fermer pendant les vacances en raison de contraintes opérationnelles. Une situation qui a mis Mme Parikh dans l’embarras alors qu'il s'agissait d'une période de l’année très achalandée.

Les changements climatiques, les fortes pluies et les maladies ont réduit les rendements des cultures de cacao et affecté les prix.

Maha Surani s’apprête à inaugurer sa boutique, Bisou Dates, sur l’avenue Gladstone, à Ottawa. Elle s’approvisionne auprès d’un fabricant montréalais dont les matières premières proviennent de pays équatoriaux tels que le Nigéria, le Cameroun, le Brésil et l’Équateur.

Bisou Dates va ouvrir ses portes sur l’avenue Gladstone, à Ottawa Photo : Radio-Canada / Sara Frizzell/CBC

Mme Surani affirme avoir constaté une hausse d’environ 15 % du coût du chocolat. Mais le problème ne serait pas uniquement lié aux conditions météorologiques, croit-elle.

Indépendamment de l’endroit d’où proviennent les fèves de cacao, il existe de nombreux problèmes systémiques tels que la pauvreté, le travail des enfants, etc., et la demande de cacao dans le monde a considérablement augmenté, créant des pénuries , fait-elle valoir.

Selon Mme Surani, les coûts ont commencé à augmenter en 2020. Dans un premier temps, elle a essayé de garder un contrôle sur ses prix, mais s’est finalement résolue à les augmenter.

Un chocolat aux dattes et aux noix qui coûtait 2,50 dollars se vend désormais 2,80 dollars.

Ce n’était pas seulement les fèves de cacao et le chocolat, c’était tout le reste , explique Mme Surani. Les prix ont augmenté pour toutes les matières premières, les noix d’Iran, les noix de Californie, etc.

Planifier à l’avance

Les deux femmes sont unanimes. Elles ont préféré augmenter leurs prix plutôt que d’utiliser du chocolat de moindre qualité. Elles affirment utiliser le chocolat éthique. Car, selon elles, ces chocolats ont un meilleur goût.

Afin de réduire les coûts, Mme Parikh a acheté des machines pour automatiser une partie de sa production.

Cela m’a permis d’augmenter ma capacité de production de chocolat, de sorte que je peux produire davantage et maintenir des prix plus bas au lieu de simplement augmenter les prix , explique-t-elle.

Une plantation de cacao près de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / Issouf Sanogo

De son côté, Mme Surani est en train de modifier son modèle d’entreprise, passant d’un modèle de vente en gros à un modèle axé à 90 % sur la vente au détail.

Mme Parikh confie qu’elle commande près d’un an à l’avance afin de s’assurer que les délais de livraison seront respectés. Mme Surani, quant à elle, préfère travailler avec son fabricant pour pouvoir stocker suffisamment de produits, sans les accumuler et rendre la tâche plus difficile aux autres chocolatiers.