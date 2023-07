Une société torontoise achète le centre de villégiature historique Algonquin

Opportunités Nouveau-Brunswick a reçu l’autorisation de fournir jusqu’à 30 millions $ en prêt remboursable aux propriétaires, Algonquin Resort LP, dont InnVest est le partenaire majoritaire, selon un décret.

Le centre de villégiature historique Algonquin a reçu plusieurs personnalités, dont le prince Charles et la princesse Diana en 1983. Photo : Gracieuseté : Opportunité NB

Jeff Hyslop, vice-président principal chez InnVest, a déclaré que le centre de villégiature est un excellent ajout au portefeuille de l’entreprise.

Il a précisé que le plan initial de rénovations sera axé sur les infrastructures dédiées au logement des employés.

« Nous envisageons d’élargir notre offre de logements pour le personnel parce que, pour qu’un centre de villégiature comme celui-ci réussisse, il sera primordial pour nous de continuer à attirer du personnel de première qualité. » — Une citation de Jeff Hyslop , vice-président principal chez InnVest

D’autres rénovations à venir

L’entreprise effectuera également une rénovation de l’hôtel existant, qui comprendra des choses comme les tapis, les rideaux et la literie, a-t-il soutenu.

Cette rénovation ne sera pas une perturbation majeure des opérations commerciales, convient-il.

En 2012, la province a vendu l’Algonquin à New Castle Hotels and Resorts and Southwest Properties. Le gouvernement a consenti un prêt remboursable de 21 millions $ à ces entreprises.

Des rénovations majeures ont été apportées à l’édifice qui datait de plus d’un siècle. Elles ont duré neuf mois et l’hôtel a rouvert en 2014.

Arrêt de personnalités célèbres

Brad Henderson, le maire de Saint Andrews, a mentionné que même s’il ne vivait pas dans la communauté à l’époque, il sait que la fermeture temporaire de l’hôtel a eu un impact dramatique sur la communauté d’affaires locale.

Le maire de Saint Andrews, Brad Henderson. Photo : CBC

Si vous regardez tous les groupes, les conférences et les choses qui surviennent dans notre communauté, ils séjournent tous au centre Algonquin. C’est tellement vital pour notre tourisme , a noté M. Henderson.

Le maire a rencontré InnVest en avril pour parler de la vente et a dit qu’il était heureux d’entendre parler des plans pour améliorer l’expérience du personnel parce que cela est de bon augure pour l’attraction, le recrutement et, bien sûr, la rétention .

Le centre Algonquin a accueilli les premiers ministres canadiens, ainsi que le président américain Theodore Roosevelt, puis le prince Charles et la princesse Diana lors de leur visite au Canada en 1983.

Il a également servi d’arrêt à l'émission Amazing Race Canada en 2016.