Un avertissement de chaleur en cours dans la région de la capitale nationale

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour plusieurs jours à Ottawa, Gatineau, ainsi que dans le reste de l'Outaouais et dans l'est ontarien.

Des températures maximales de 27 à 33 degrés Celsius sont prévues avec un indice humidex allant de 37 à 43.

L’épisode de chaleur durera de mardi à jeudi.

Le temps dans les régions près des lacs pourrait toutefois être légèrement plus frais que les régions plus à l'intérieur des terres.

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur.

La chaleur extrême affecte tout le monde. Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur , rappelle Environnement Canada.

Des conseils pour faire face à la chaleur

Il est donc conseillé de surveiller les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé.

Pendant cet épisode de chaleur, il est d’autant plus recommandé de boire beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et de rester au frais. Plusieurs endroits à travers Ottawa et Gatineau sont recommandés pour se rafraîchir, dont les aires de jets d’eau, les pataugeoires, les plages et les piscines extérieures, les bibliothèques ou encore, les centres communautaires. Il est également important de ne jamais laisser de personnes ou d’animaux dans un véhicule stationné.

L'air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air et faire en sorte que la cote air santé approche de la catégorie de risque élevé , prévient Environnement Canada.

Mardi matin, le risque était encore faible. Il devrait toutefois atteindre le niveau modéré, dans la journée, ainsi que mercredi.