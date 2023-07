L’endroit a été retenu notamment pour la facilité de la réalisation du projet et la proximité du centre-ville, a fait savoir le conseiller municipal, Jacques Laurendeau. Le skatepark sera aménagé près du stationnement pour éviter d'empiéter dans le parc de la Pointe-Merry où bon nombre de Magogois pique-nique.

La mairesse Nathalie Pelletier dit remarquer un engouement qui reprend pour le sport à Magog. On en a pour tous les âges et tous les goûts , assure Jacques Laurendeau.

Le projet a été amorcé il y a déjà trois ans. En février dernier, il a été repoussé d'au moins un an.

Le parc à planche à roulettes devait être aménagé dans le parc de la Baie-de-Magog, le long de la rue Cabana. Or, la contamination importante du terrain ciblé, un ancien dépotoir, avait fait grimper la facture.

On a pensé à un autre site à proximité, mais on ne veut pas le dévoiler encore parce qu'on veut aller faire des tests de sol avant pour voir s'il y a de la contamination ou pas , avait expliqué la mairesse en l'hiver dernier.

Le nouvel emplacement est aussi contaminé, notamment en raison de la présence des trains à proximité et de l'opération d'une scierie à l'époque. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre niveau , confirme-t-elle.

Un premier design a été proposé l'an dernier, mais le plan d'aménagement officiel devrait être annoncé à l'automne 2023. Photo : Ville de Magog

Un des auteurs du projet porté par la communauté, Louis-Nicolas Thiffault, applaudi la décision du comité. Selon lui, ce sera un magnifique lieu rassembleur . Il va faire l’envie de plusieurs autres villes , estime-t-il.

L'organisme local OSKAR, partenaire du projet, se réjouit aussi pour la communauté de planchistes de la municipalité.

« Ce que vous avez proposé aujourd’hui, ça va rayonner partout au Québec. » — Une citation de Mathieu Couture, membre d'OSKAR

Pour avoir parcouru les skatepark à travers le monde, Mathieu Couture, 45 ans, est convaincu que l'emplacement du parc est idéal. Les modèles qui fonctionnent le mieux c'est souvent ceux qui sont très centraux , remarque-t-il.

OSKAR se donne la mission d'animer des activités dans le futur parc et rassembler la communauté de tous les âges dans ce qui sera, selon Mathieu Couture, la nouvelle plaza de Magog.

Opérationnel dans 1 an

Le plan d’aménagement officiel doit être dévoilé à l’automne prochain. La construction du parc est prévue pour le printemps 2024. Les amateurs de skate, de trottinettes, de patins à roulettes et de BMX pourront profiter de la nouvelle installation dès l’été 2024.

Le projet est de l'ordre de 2 M$. On s’attend à ce que ça coûte plus cher , avoue Nathalie Pelletier.

La Ville de Magog s’est engagée à mettre 1 M$ dans le projet. Une campagne de sociofinancement devrait ajouter à la somme 350 000 $. La MRC de Memphrémagog injecte 150 000 $. Il y a aussi des pourparlers avec les autres paliers gouvernementaux pour une possible subvention de près de 500 000 $.