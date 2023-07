La tornade de samedi en Alberta, une des plus puissantes

Des chercheurs pensent que la tornade qui a détruit et endommagé des maisons au nord de Calgary samedi est plus puissante que les 95 % qui ont touché le sol au Canada.

Connell Miller est responsable au sein de Northern Tornadoes Project, un projet de l'Université Western, en Ontario, qui essaye de comprendre ce phénomène naturel. De toute évidence, il s'agit d'un événement très important , dit-il au sujet de la tornade de samedi.

Le chercheur estime que celle-ci était probablement plus puissante qu'une tornade de catégorie EF-2, classée sur l'échelle Fujita améliorée par des vitesses de vent de 178 à 217 km/h.

Environnement Canada classe les tornades selon l'échelle Fujita améliorée, ou EF, qui attribue une catégorie à une tornade en fonction de la vitesse estimée du vent et des dommages qu'elle cause.

Les catégories varient de EF-0 à EF-5. D’après Connell Miller, environ 95 % des tornades qui touchent le sol canadien sont classées EF-2 ou moins. Il a qualifié ces tornades de moins violentes , bien qu'elles soient suffisamment puissantes pour renverser des arbres ou arracher le toit d'une maison.

La tornade qui a traversé le comté de Mountain View samedi était plus puissante que les précédentes, soutient-il. M. Miller explique que son équipe détermine la force d'une tornade en examinant la structure des maisons détruites et en calculant la puissance des vents nécessaires pour renverser les bâtiments.

Il indique à ce propos que son équipe aurait probablement une évaluation de la tornade mardi.

Si la tornade venait à être classée EF-3, cela signifie que la vitesse des vents était comprise entre 218 et 266 km/h. Si elle est classée EF-4, c’est que les vents soufflaient entre 218 et 266 km/h. S'il s'agit d'une EF-4, la vitesse des vents se situait alors entre 267 et 322 km/h.

Elisa Humphreys fait partie des personnes ayant perdu leur maison à cause de la tornade du samedi entre Carstairs et Didsbury, Alberta. Photo : (Helen Pike/CBC)

Les tornades au Canada

Selon Connell Miller, l'une des raisons pour lesquelles le projet Northern Tornadoes a été créé était d'obtenir une meilleure idée des tornades au Canada.

Alors que les relevés météorologiques officiels font état de 60 à 70 tornades par an au pays, les modèles suggèrent que ce chiffre devrait être nettement plus élevé.

La raison pour laquelle le chiffre officiel est bas est probablement en lien avec la densité de population : chaque année, un certain nombre de tornades touchent des zones où personne ne vit, elles ne sont donc pas signalées, explique-t-il.

« Depuis notre création en 2017, nous avons constaté que la moyenne [des tornades] est plus proche de 100 à 120 par an. » — Une citation de Connell Miller, projet Northern Tornadoes

Orage supercellulaire

Terri Lang, météorologue d'Environnement Canada basé à Saskatoon, note que la tornade du week-end dernier était issue d'un orage supercellulaire.

Les orages supercellulaires sont des types d'orages qui se forment dans des conditions très spécifiques , explique-t-il.

« Ces orages forment leur propre environnement et peuvent durer très longtemps. Ils se nourrissent en quelque sorte d'eux-mêmes et peuvent parcourir des centaines de kilomètres, produisant toutes sortes de phénomènes météorologiques violents. » — Une citation de Terri Lang, météorologue d'Environnement Canada

La chaleur intense de samedi a joué un rôle, car elle est nécessaire à la formation d'une supercellule.

Mais pour la formation d'une tornade, le facteur clé est le cisaillement du vent, qui change de direction et/ou de vitesse sur une courte distance. Cela permet à la tempête de tourner , explique Terri Lang. Une fois que l'orage tourne, il est capable de produire une tornade.

Avec les informations de Jonathon Sharp, d’Acton Clarkin et de l’émission The Calgary Eyeopener