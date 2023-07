Tous les séjours annulés au moins jusqu’à jeudi au parc national du Fjord-du-Saguenay

Comme l’état exact de la rue Notre-Dame menant au parc national du Fjord-du-Saguenay n’est toujours pas connu, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ne sait pas quand il sera possible pour les personnes qui en ont été évacuées de venir récupérer leur voiture et leurs effets personnels.

Une analyse est menée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Pour le moment, tous les séjours prévus jusqu'à jeudi pour les futurs visiteurs ont été annulés. La situation sera réévaluée mercredi.

C’est ce qu’a indiqué en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean Simon Boivin, porte-parole de la Sépaq.

Plus de 200 personnes sont demeurées coincées à la suite des pluies torrentielles de samedi. Rappelons que deux personnes sont toujours recherchées après avoir été emportées dans la rivière Éternité samedi.

Environ 140 personnes qui se trouvaient au bâtiment d’accueil avaient été amenées par bateau jusqu’à La Baie dès samedi soir. Les autres clients qui se trouvaient au camping, soit 94, ont été évacués par hélicoptère dimanche.

C'est difficile de donner exactement une date où on va leur permettre en priorité de revenir chercher leur matériel, compte tenu du fait qu'on n’a pas l'ensemble du portrait à l'heure actuelle. Donc on espère que ce soit une question de jours, mais c'est difficile de s'avancer avec assurance sur un moment précis compte tenu du fait qu'on est encore en train de non seulement vérifier ce qui se passe au niveau des endroits où il y a eu des dommages, mais de vérifier aussi si la route a pu être affaiblie à d'autres endroits , a-t-il expliqué.

Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la SEPAQ. Photo : Radio-Canada

Le MTMD a annoncé lundi qu’une voie de contournement de la route 170 pourrait être rendue accessible mardi en fin de journée. Par contre, rien n’a été mentionné à propos de la rue Notre-Dame qui est toujours fermée dans les deux directions.

Pour le moment, la Sépaq ne peut dire si d’autres dommages ont été subis dans le parc national.

Il va falloir aller constater parce qu’on a des informations contradictoires. Est-ce qu'il y a des dommages à la ligne électrique? Est-ce qu'il y a eu certains ponceaux qui ont pu être endommagés, voire arrachés par la rivière alors qu'elle est à un volume beaucoup plus grand qu'à son habitude? On reçoit certaines informations contradictoires qu'on n'est pas toujours capable de confirmer. Donc à partir du moment où ce sera possible de retourner dans le parc national, on va faire une grande tournée pour aller voir ce qu'il en est de l'état de nos infrastructures , a-t-il poursuivi.

Il s’agit d’une deuxième fermeture cette année pour le parc. Il avait été fermé plus tôt lors de l’interdiction d’accès en forêt en raison des feux.

Effectivement, c'est un début de saison qui est particulier. [...] Donc c'est clair que nous on rembourse les gens qui avaient des séjours. On a annulé tous les séjours qui étaient prévus jusqu'à jeudi prochain. On se donne jusqu'à mercredi pour évaluer ce qui en est des séjours de la fin de semaine, mais clairement, ça a un impact, c'est indéniable , a conclu le porte-parole.

Sur la Via Ferrata

Parmi les gens qui se trouvaient au parc national lors des pluies torrentielles, certaines personnes étaient en train de réaliser le parcours de la Via ferrata.

C’est notamment le cas de Sarah Thériault. Elle a raconté lors de l’émission Place publique que son guide avait été informé d'avance lors des deux épisodes de pluie intense.

À un moment donné, le guide nous a avertis qu’il y avait des cellules orageuses qui s'en venaient. Lui, il avait eu l'information par sa radio de la part de l'accueil de la Sépaq. Donc dans le fond, pour le premier orage, on s'est trouvé un endroit quand même un petit peu sécuritaire. On ne s'attendait comme pas à ce qui allait se passer, donc on a passé un bon 45 minutes sous la pluie et la grêle , a-t-elle raconté.

C’est pour le second orage que des craintes plus immédiates ont été émises, alors qu’il y avait des dangers d’électrocution.

À force d'attendre, c'est là que les gens à l'accueil nous ont dit: "Bon, écoutez, on va vous laisser le choix, dans le fond, soit vous prenez le risque de prendre la foudre, de vous faire électrocuter ou de prendre le choc, ou soit vous risquez l'hypothermie" , a-t-elle poursuivi.

Les huit personnes qui participaient à l'activité ont finalement choisi de terminer le parcours, ce qui a pris une dizaine de minutes plutôt que les vingt attendues. Le groupe a par la suite regagné l’accueil de Baie-Éternité alors que le chemin était rendu risqué en raison de toute l’eau tombée.

C’est arrivé à l’accueil que le groupe a appris qu’il était confiné au parc. Plus tard en soirée, les personnes ont été amenées à La Baie.

Comme la mère de Sarah Thériault y habite, elle a pu venir chercher sa fille et son conjoint.