Un des hommes qui accusent Kevin Spacey d'agression sexuelle a décrit l'acteur au tribunal, lundi, comme un prédateur « insidieux et sournois » que les beaux jeunes hommes étaient mieux d'éviter à tout prix.

Le plaignant, qui a travaillé avec l'accusé lorsque l'acteur américain est venu au Old Vic Theatre de Londres, au début des années 2000, a déclaré que Spacey lui avait dit qu'il pouvait le présenter aux vedettes d'Hollywood.

Dans une vidéo de son entretien avec la police, diffusée lundi pour les jurés au procès, il a expliqué que ce qui circulait dans le milieu à l'époque, c'est qu'il devait faire très attention à Spacey.

Il a expliqué aux policiers l'année dernière que Spacey l'avait rapidement mis mal à l'aise en l'interrogeant sur sa sexualité, puis est devenu physiquement un peu trop affectueux , avant de passer carrément à des attouchements directs, lorsque les deux hommes étaient seuls.

Le plaignant, qui ne peut être identifié en vertu de la loi britannique, a comparé Spacey au méchant qu'il interprète dans le suspense policier Se7en de 1995 – un tueur en série motivé par les sept péchés capitaux.

Kevin Spacey, âgé de 63 ans, a plaidé non coupable à une douzaine d'accusations impliquant quatre hommes, pour des agressions qui auraient eu lieu entre 2001 et 2013.

Chefs d'accusation

Il est notamment accusé d'agression sexuelle, d'attentat à la pudeur et d'avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Il pourrait être condamné à la prison s'il était reconnu coupable, bien que Spacey ait déclaré à un magazine allemand qu'il s'attendait à ce qu'on lui propose du travail sur les plateaux dès qu'il sera innocenté de ces accusations .

Le procès devant un jury de neuf hommes et trois femmes, qui devrait durer quatre semaines, doit reprendre mardi.

Autrefois l'un des plus grands acteurs de sa génération, Kevin Spacey a remporté un Oscar pour son rôle de soutien dans Suspects de convenance en 1995, et l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans Beauté américaine en 1999. Il a également remporté des prix pour la scène et le petit écran.

Sa carrière a pris un sérieux coup lorsque des allégations d'inconduite sexuelle contre lui ont émergé, alors qu'explosait le mouvement #MoiAussi.

Son personnage a été éliminé sans ménagement du suspense politique House of Cards, un méga succès de Netflix, et sa participation au film Tout l'argent du monde, dont le tournage était alors terminé, a été carrément gommée. L'acteur canadien Christopher Plummer a tourné en vitesse plusieurs scènes pour refaire le montage du film de Ridley Scott.

On le connaît bien

Le plaignant qu'on a entendu lundi a déclaré avoir réagi avec horreur lorsque Spacey a établi un premier contact physique en lui frottant le cou, au début de leur relation de travail, au début des années 2000. Lorsqu'il s'est plaint à une femme pour qui il travaillait, elle a ri et elle a dit : Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez le gérer. On le connaît bien .

L'homme a dit qu'il avait décidé de ne pas brasser la cage et qu'il avait continué son travail. Mais lorsque Spacey s'est mis à saisir son entrejambe et à lui prendre la main pour frotter ses parties intimes, il a commencé à redouter les retours de Spacey à Londres.

Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de l'acteur, Patrick Gibbs, a suggéré que l'homme, qui était caché derrière un rideau dans la salle d'audience, avait été confus par les attouchements, qui lui avaient même fait éprouver des émotions fortes.

« Rien ne s'est passé entre nous. Il m'a agressé, a répondu l'homme. Je faisais mon travail et c'est lui qui m'a touché. » — Une citation de Le plaignant

Il a dit que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un jour où il conduisait Spacey à un gala d'été de célébrités, en 2004 ou 2005. L'acteur a violemment saisi son entrejambe, tellement qu'il a failli faire une sortie de route, a témoigné l'homme.

Je l'ai poussé contre la portière et je lui ai dit : "Ne refais plus jamais ça ou je t'assomme".

C'est tellement excitant pour moi, aurait répondu Spacey. Tu es tellement mâle .

L'homme a aussi expliqué qu'il avait parlé à quelques personnes seulement de son expérience avec Spacey, craignant que cela n'affecte sa carrière. Mais lorsque l'acteur a été accusé d'avoir agressé les trois autres victimes présumées, il a décidé de porter plainte lui aussi, l'année dernière.

Ou est-ce plutôt qu'en 2022, vous avez vu passer un train en marche et vous avez décidé de monter? , a demandé Me Gibbs.