Saint-Gédéon : trois jours de réflexion juridique sur le sort des Ouïghours en Chine

Une douzaine de dirigeants ouïghours et d'experts en droit international du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni se réunissent à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean, jusqu'au 6 juillet.

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a contribué à l'organisation de cette retraite juridique. L'événement vise à discuter du sort des Ouïghours, cette minorité musulmane qui fait face à une grande répression dans la région du Xinjiang, en Chine.

Un des buts de la rencontre est de trouver des pistes de solution pour améliorer le sort de cette population.

Plusieurs États ont déjà reconnu qu'elle était victime d'un génocide.

Les sociétés civiles et surtout les diasporas ouïghoures, on aimerait demander à nos experts, [...] comment on peut faire [...] pour augmenter les pressions sur la Chine. Soit ça va être la Cour pénale internationale, soit la Cour internationale de justice. Peut-être qu'on a les moyens de pousser l'agenda ici au Canada, à Ottawa ou peut-être aux États-Unis. On aimerait avoir l'opinion légale des experts , a expliqué Kayum Masimov, du Projet de défense des droits des Ouïghours.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, participe aussi à l’événement. Il est en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Porte-parole en Droits de la personne

Alexis Brunelle-Duceppe est intervenu publiquement à de nombreuses reprises dans ce dossier à titre de porte-parole du Bloc québécois en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, ainsi que Droits de la personne.

Je me suis retrouvé sur quelques panels à l'international, entre autres à Prague et à Bruxelles. Dans les dernières années, j'ai été quand même une voix assez forte ici, au Québec et au Canada, pour les Ouïghours, une voix qui a porté à l'international avec les actions que j'ai posées , a débuté Alexis Brunelle-Duceppe en entrevue lundi soir.

Le député bloquiste avait notamment demandé le report d’un an des Jeux olympiques de Pékin afin de donner le temps à une mission d’observation internationale indépendante de se rendre au Xinjiang pour enquêter sur la situation des Ouïghours.

On est devenu amis, on est vraiment devenu très amis, mais aussi il y a certaines des actions que j'ai posées qui se sont répercutées dans d'autres parlements à l'international, donc on a un peu monté dans le grade des personnes à l'international qui se battent pour les Ouïghours. C’a été reconnu et c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à moi pour organiser un tel sommet juridique. C'est vraiment une fierté. C'est un peu comme une médaille qu’ils m'ont offerte et je la porte fièrement , a-t-il conclu.

D'après un reportage de Mireille Chayer