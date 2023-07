La grève dans les ports en Colombie-Britannique suscite des inquiétudes en Saskatchewan

Depuis le 1er juillet, une grève impliquant plus de 7000 débardeurs est en cours dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique.

Plusieurs intervenants dans le milieu de l'économie demandent au gouvernement fédéral d'imposer une loi spéciale afin de résoudre le conflit de travail. Le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers du Canada ne souhaite cependant pas l'intervention d’Ottawa.

Environ 16 % des biens échangés annuellement par le Canada sont acheminés à travers les ports de la Colombie-Britannique qui sont actuellement affectés par la grève.

Le vice-président aux affaires nationales au sein de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), Jasmin Guénette, considère que ce conflit susciterait des répercussions à travers toutes les provinces du Canada.

Il affirme que cette situation pourrait avoir un impact sur l'ensemble de l'économie canadienne.

Une grève comme celle au port de Vancouver et celle qui touche les ports de la Colombie-Britannique sont des grèves qui touchent toute l'économie dans son ensemble , explique M. Guénette. Ce n’est pas juste les entreprises de la Colombie-Britannique ou celles de l’Ouest canadien, c’est l’ensemble de l'économie qui est touchée par une grève comme celle-là.

Pour sa part, l'Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan constate que cette grève entraînera diverses conséquences pour les producteurs, notamment des perturbations au niveau de l'approvisionnement.

Tout porte-conteneur qui contient des récoltes sera affecté. Il y aura donc des conséquences pour les producteurs , indique le vice-président de l’association, Bill Prybylski. Ces perturbations dans le transport du grain et des céréales ne sont pas une bonne nouvelle pour eux.

Cette perspective est également partagée par le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, qui perçoit cette grève comme une menace pour l'attractivité financière de la province.

Tout d’un coup on planifie nos récoltes, on planifie la saison, si on ne peut pas se fier aux ports en Colombie-Britannique, il va falloir peut-être aller ailleurs , explique M. Charlebois. C’est sûr qu’il y a toujours Seattle, il y a toujours la Californie, ça vient faire coûter plus cher notre produit et il devient moins intéressant comme vendeur.

« Si la grève continue, ça pourrait causer de sérieux problèmes pour nos importateurs. » — Une citation de Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire

Sylvain Charlebois affirme que la grève actuelle est un signe pour le gouvernement fédéral qui doit reconnaître que le secteur agroalimentaire est un domaine essentiel.

Avec les informations de Fatoumata Traore et Perrine Pinel