Grève dans les ports en C.-B. : peu d’espoir dans les négociations du côté des employeurs

L'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) a publié lundi après-midi une déclaration indiquant qu'elle était allée aussi loin que possible sur les questions essentielles.

Le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers du Canada, qui représente des milliers de travailleurs qui chargent et déchargent des marchandises dans des terminaux situés dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, s'est mis en grève samedi.

Les revendications du syndicat concernent la sous-traitance, l’automatisation des ports ainsi que l’inflation et le coût de la vie. Le service des navires céréaliers et celui des navires de croisière continuent malgré la grève.

Des négociations qui stagnent

Lundi matin, les deux parties étaient toujours à la table des négociations. L'Association des employeurs maritimes de la province affirme avoir présenté des propositions et des positions raisonnables en toute bonne foi et que le syndicat refuse de bouger.