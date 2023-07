Quels seront les effets sur la nature du feu gigantesque de Donnie Creek?

Le feu de Donnie Creek, le plus important de l’histoire de la Colombie-Britannique, flambe dans le nord-est de la province depuis le 12 mai. En général, une fois que les brasiers sont éteints, les zones brûlées déclenchent une ruée vers l’or, tant de la part d'acteurs des industries forestières que de la faune attirée par la grande quantité de bois mort.

La superficie de l'incendie, plus de 5000 kilomètres carrés, laisse croire que la régénération sera assez hétérogène étant donné la grande variation de l’utilisation de l’endroit et de la gravité des feux. Ce sont des secteurs assez différents qui ont brûlé, certains sont des zones commerciales de coupe et d’autres ne le sont pas , souligne Marc-André Parisien, chercheur au Centre de foresterie du Nord du Service canadien des forêts.

Le grand pic, communément appelé pic-bois, est attiré par les insectes qui s'installent dans les arbres morts après un feu de forêt. Photo : iStock

La valse des coléoptères et du pic à dos noir

Dès qu’une forêt brûle, c’est un véritable défilé de la faune qui s’enclenche, avec la venue d’espèces qui sont spécifiquement attirées par la matière fraîchement carbonisée.

C’est un véritable buffet pour les animaux qui aiment ce bois mort, comme les insectes saproxyliques, dont le coléoptère. Ils vont pondre des œufs dans le bois, les larves s’en nourrissent. Puis tu as le pic à dos noir qui vient manger ces insectes , décrit Daniel Kneeshaw, titulaire de la Chaire stratégique sur la résilience et les vulnérabilités des forêts aux changements climatiques à l'Université du Québec à Montréal.

Il mentionne aussi l’arrivée des caribous attirés par le lichen dans les secteurs moins brûlés et l’apparition de l’épilobe, une plante à fleurs roses qui prospère dans les sites brûlés.

L'épilobe est l'une des premières plantes à repousser dans les forêts carbonisées. Photo : Radio-Canada

Kevin Smith, gestionnaire du programme boréal de l’organisme environnemental Ducks Unlimited, craint que les incendies répétés modifient de façon permanente le type de forêt dans la région. L’enjeu c’est que la forêt boréale qui a plusieurs zones avec un climat plus sec et plus chaud pourrait commencer à devenir une savane herbeuse , avance-t-il. Ce qui revient après est bien différent de ce qu’il y avait avant.

Même son de cloche du côté de Marc-André Parisien qui explique que la forêt boréale est généralement résiliente. Mais si un secteur brûle à répétition, cela risque de nuire à la régénération, pense-t-il.

En ce qui concerne le déplacement des animaux en raison des flammes, Marc-André Parisien ajoute que la majorité des animaux de la forêt boréale de Donnie Creek, comme les ours noirs, les cerfs, les wapitis et les mouflons, sont en mesure de se sauver, car ils sont habitués à vivre avec de grands feux de manière périodique, c’est presque dans leur ADN .

Le directeur de la BC Wildlife Federation, Jesse Zeman, précise que les plus petites bêtes, comme la martre et l’hermine, ont moins de chances de survivre aux feux de forêt.

Une course contre la montre pour la récolte

Aux yeux du chercheur Daniel Kneeshaw, la grandeur du territoire brûlé de Donnie Creek permettra d’assurer à la fois une régénération de la nature et une récolte intéressante pour l’industrie forestière. Une fois le feu éteint, les arbres sont bien souvent encore debout et représentent une matière première intéressante pour l’industrie forestière.

Le défi est d’être en mesure de récolter ce bois avant que tous les insectes y emménagent. Selon Daniel Kneeshaw, il s’agit d' une fenêtre assez courte d’un an ou deux puisque les insectes qui pondent leurs œufs dans les arbres créent de grandes galeries dans les troncs, limitant leur valeur commerciale.

Le secteur du feu de Donnie Creek, au nord de Fort St John, est traversé par des routes, ce qui permettra la récolte de certains arbres brûlés. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Il précise que les entreprises forestières tiennent compte de différents facteurs pour déterminer si la récolte en vaut la chandelle, notamment s'il s’agit d’un bois de moins bonne qualité et si une route existe déjà pour permettre d'accéder à tout ce matériel.

C’est plus intéressant de couper le bois vivant, d’autant plus qu’ils ont plus le temps de planifier. Mais d’un autre côté, c’est une occasion, car c’est du bois qui n’aurait peut-être pas été coupé , ajoute-t-il.

Il faut cependant approcher les coupes en zones brûlées en tenant compte des déplacements des animaux dans la forêt, par exemple en assurant des corridors boisés, car certains oiseaux n’aiment pas traverser les zones trop exposées.

De son côté, Jesse Zeman de la BC Wildlife Federation estime que la pratique de la récolte après un feu de forêt est dépassée, en raison entre autres de l’empressement nécessaire pour récupérer ce bois qui laisse peu de place à des stratégies plus réfléchies. [C’est une pratique] qui crée des routes et des chemins [dans la forêt]. Tu ne vois pas une régénération de la forêt aussi rapide que si tu laissais ces arbres tranquilles.

Avec les informations d'Akshay Kulkarni