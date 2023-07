Un corps a été retrouvé dans le fleuve près de l’île Ross, à Akwesasne

Le service de police attend la confirmation du bureau du coroner quant à l'identité de la personne.

Le corps a été retrouvé vers 14 h près de cette île située en Ontario. Le territoire d'Akwesasne est à cheval sur le Québec et l'Ontario, au Canada, et l'État de New York, aux États-Unis.

En mars, un groupe de migrants, des familles roumaine et indienne, avaient péri en tentant de passer aux États-Unis en traversant par bateau le fleuve Saint-Laurent. Leurs corps avaient tous été retrouvés.

À l'époque, la police était toujours à la recherche de Casey Oakes, un résidant d'Akwesasne âgé de 30 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 29 mars aux commandes d'un bateau qui a été retrouvé à proximité des corps.