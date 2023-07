Une partie de l’avenue Broadview fermée pendant 5 mois

Un chantier de plus à Toronto. D’importants travaux de réfection sur l’avenue Broadview, dans l’est de la ville, entre la rue Gerrard et l’avenue Danforth vont débuter mardi. La Municipalité et la Commission de transport de Toronto y travailleront conjointement pendant cinq mois. Et pour respecter les délais, la construction sera autorisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les travaux débuteront à partir de l'intersection de la rue Gerrard pour remonter l’avenue Broadview progressivement jusqu’à atteindre l’avenue Danforth, en plusieurs étapes.

La fin des travaux est annoncée par la Ville pour novembre prochain, tout en prévenant de la possibilité de retard dû aux chaînes d’approvisionnement ou aux conditions météorologiques, pour un coût total de 6,5 millions de dollars.

Pour la Municipalité, l’objectif est de procéder à la réfection de la chaussée et des passages piétons, mais également des canalisations. Ce qui permettra, selon elle, d’améliorer structurellement le réseau d’égouts tout en prolongeant sa durée de vie de 50 ans, assure Mo Pannu, le directeur du service de conception et construction de la Ville. Des améliorations nécessaires , estime-t-il. Ces travaux en particulier devraient s’achever en début d’année prochaine.

L’autre volet du chantier concerne les rails de tramways, une remise en état qui permettra d’en atténuer les nuisances sonores, assure-t-on du côté de la Ville.

Les bus de remplacement ne circuleront pas dans l'avenue, les voies étant trop étroites. Photo : Radio-Canada / Mouaad EL YAAKABI

Broadview étant l’une des rues les plus fréquentées de la ville et un croisement de plusieurs tramways, dont les lignes 504 et 505, là aussi, la CTT estime qu’une réfection était nécessaire.

« L'avenue Broadview est desservie par les tramways de King et Dundas, soit nos lignes les plus fréquentées. » — Une citation de Laurence Lui, responsable du service de planification à la CTT

Pendant la durée des travaux, les trottoirs resteront accessibles aux piétons, sauf lors de la réhabilitation de certains tronçons. C’est pour la circulation automobile que les changements seront importants avec une fermeture de la circulation dans le sens nord-sud, tout en restant ouverte dans l’autre sens, sur une seule voie.

L’accès depuis le nord de l’avenue sera réservé aux résidents du quartier et aux entreprises, alors que les commerces pourront demeurer ouverts pendant la durée du chantier.

Des bus de substitution sont également prévus, mais ne circuleront pas sur l’avenue Broadview, les voies sont trop étroites pour que nos autobus puissent circuler en toute sécurité. En revanche, nous avons augmenté le service sur nos lignes parallèles de l'avenue Carlaw et de la rue Carlton , explique Laurence Lui responsable du service de planification à la CTT .

Lydia Sun comprend l'importance des travaux. Photo : Radio-Canada

Conscient des désagréments, M. Pannu a appelé résidents, commerçants et usagers de la route à faire montre de patience. Tant que c’est pour la bonne cause, ça me va , assure Lydia Sun. Cette usagère quotidienne du tramway a dû trouver une alternative et dit ne pas avoir de problème avec les 10 minutes supplémentaires que lui prend dorénavant son trajet. Les autobus de substitution ne passent plus non plus, mais ça ne me dérange pas de marcher, il fait beau en ce moment .

Alex Michael est moins philosophe. Il habite dans le quartier et se déplace en voiture quotidiennement, et malgré le courrier de notification reçu dans sa boîte aux lettres, il ne savait pas que la construction allait avoir lieu jour et nuit. Que voulez-vous y faire? On ne va pas déménager, trop de temps et d’efforts , soupire-t-il, en s’inquiétant des places de stationnement.

Si tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut faire des travaux, il est important de maintenir un bon niveau de communication notamment dans les autres langues usitées par les Torontois , explique Shelagh Pizey-Allen, la directrice de TTC Riders, organisation de défense des usagers.

Surtout, elle craint qu’avec la multiplication des travaux partout dans la ville, cela génère de la frustration si les autobus de substitution ne sont pas à l’heure et que l’information est rendue inaccessible parce que c’est parfois difficile à trouver sur le site de la CTT , dit-elle. Il y a des habitants de l’est dont le trajet a parfois doublé en passant d’une demi-heure à plus d’une heure , alerte-t-elle.

Le risque étant, pour elle, que plus d’usagers se détournent de la Commission de transport de Toronto alors qu’elle a cruellement besoin d’un fort achalandage pour se maintenir à flot.