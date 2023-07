Retour sur le 1er juillet : plus de 40 ménages gatinois sans logis

La crise du logement qui sévit à Gatineau et dans plusieurs autres villes du Québec ne s'essouffle pas, selon des intervenants du milieu.

On a 42 ménages qui ont fait une demande au service d'aide à la recherche de logement. De ça, il y a 19 dossiers qui sont toujours actifs , lance le président du comité-choc en matière de logement et conseiller municipal, Daniel Champagne. Le 1er juillet vient exacerber la situation.

Selon M. Champagne, moins d'une dizaine de ménages sont hébergés d'urgence, c'est-à-dire qu'ils sont logés dans un hôtel ou un motel de la région. Ce type d'hébergement est temporaire, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se trouver un logement .

Parmi ceux-ci, cinq ménages étaient déjà hébergés dans un logement commercial. Trois nouvelles familles se sont ajoutées ce week-end.

D'autres personnes sont également hébergés chez des proches en attendant de se trouver un chez soi.

La situation en matière de logement à Gatineau, elle est non seulement préoccupante, il faut la traiter de façon urgente et c'est ce qu'on fait , commente l'élu.

Un bilan encore plus lourd

Logemen'occupe souligne que ce bilan n'est pas nécessairement exhaustif. Le coordonnateur de l'organisme, François Roy, explique que le chiffre avancé par la Ville ne comprend qu'une partie des ménages sans logis.

François Roy est le coordonnateur de Logemen'occupe. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

On ignore les ménages qui sont sans logis depuis plusieurs mois ou carrément à la rue pour les personnes seules , énumère-t-il. On ne tient pas compte non plus des ménages qui sont dans les ressources pour les femmes victimes de violence et les centres d'itinérance.

« Ce n'est que la pointe de l'iceberg. » — Une citation de François Roy, coordonnateur de Logemen'occupe

Dans les dernières années, les coûts des logements ont explosé et le taux d'inoccupation est très bas , avance-t-il. À toute fin pratique, la situation, elle est catastrophique.

Créer une cellule de crise

Selon M. Roy, les autorités ne prennent pas cette situation au sérieux. Il aimerait que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais s'assoie avec les organismes chaque semaine pour trouver des solutions. La Ville doit également faire sa part, ajoute-t-il.

On demande de façon urgente à ce que les élus mettent en place une cellule de crise coordonnée par le CISSSO , réclame-t-il.

À la veille du 1er juillet, au moins 680 ménages recevant de l'aide des offices municipaux d'habitation au Québec étaient toujours à la recherche d’un logement, selon le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Le FRAPRU doit tenir un point de presse mardi pour partager les plus récentes données.