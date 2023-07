Un arrêt forcé qui fait mal aux entreprises de forage

L'interdiction d'accès en forêt et la mauvaise qualité de l'air ont forcé la suspension des opérations pendant près d'un mois dans certains secteurs.

Les activités d'exploration minière de surface de l'entreprise Forages Rouillier reprennent cette semaine après avoir cessé au début du mois de juin. La situation revient à la normale tranquillement. On est bien contents! , lance le directeur général Serge Caron, qui évalue les pertes à entre 3 et 4 millions de dollars.

On a comme peur que d’autres feux de forêt puissent encore une fois arrêter nos travaux. On a le doute dans la tête, ce qu’on n’avait pas auparavant. S’il fallait que ça revienne encore, plus tard en juillet ou au mois d’août, l’impact serait vraiment grand , craint M. Caron.

Un mois très difficile

En plus des feux qui menaçaient les opérations de surface en Abitibi-Ouest, l’importante quantité de fumée a forcé l’entreprise amossoise à suspendre des quarts de travail sous terre au Lac Saint-Jean, à Val-d’Or et dans le Nord-du-Québec. Les travailleurs retournent dans les campements cette semaine de façon graduelle.

« Il y en a plusieurs qui commençaient vraiment à être essoufflés du point de vue financier et qui avaient hâte que le travail reprenne. » — Une citation de Serge Caron, directeur général de Forages Rouillier

Même son de cloche chez Forage RJLL, où aucune de ses foreuses n'a pu opérer pendant presque 20 jours, notamment dans les secteurs de Normétal et Chibougamau. Beaucoup de travailleurs ont dû être envoyés à la maison, comme le rappelle le copropriétaire David Bradley.

David Bradley, copropriétaire de Forage RJLL. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

On parle de plusieurs millions de dollars par mois de travail et de salaires. Notre masse salariale est d’environ 1,5 million par mois. Donc, ce sont tous ces gens qui n’ont pas reçu de salaire non plus , mentionne M. Bradley, qui espère plus de pluie.

Ç'a été un mois très difficile, mais pas juste pour nous. L’industrie du bois, du forage et les minières, par exemple, n’ont pas pu faire leurs travaux , cite-t-il en exemple.

À surveiller pour les années à venir

Même si les risques de feux de forêt existaient auparavant, l’épisode que vit la région marque un point tournant pour l’avenir, selon le patron de Forages Rouillier.

C’est vraiment du jamais vu. C’est un risque qui était là auparavant qu’on considérait, mais là, c’est devenu un risque majeur qu’on va vraiment devoir considérer à chaque année, parce qu’on se rend compte de l’impact que cela a , observe Serge Caron.

Celui-ci s’attend à une demande plus élevée dans les prochaines semaines en raison des entreprises minières qui pourraient reprendre le mois d’opérations perdu.

Des représentations sont menées auprès du gouvernement par l'Association de l'exploration minière du Québec pour tenter de contrer les pertes financières.

Prévenir en arrosant

Pour sa part, l’entreprise Forage G4 a subi moins d’impacts puisque ses activités se déroulent principalement dans des secteurs de l’Ontario où les feux de forêt affectent peu les opérations de forage. Un arrêt de 48 heures sur un site de Kirkland Lake a néanmoins été nécessaire.

En raison de la sécheresse, les opérateurs arrosent le parcours emprunté par la machinerie lourde et les foreuses pour prévenir les risques d’incendie, explique le directeur des opérations, Dave Roussel.