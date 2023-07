Le Festival du film de l’Outaouais crée le Grand prix Michel Côté

Cette année, le Festival du film de l’Outaouais a dédié la 24e édition à sa mémoire et nous serons très fiers de maintenir l’esprit vif et brillant de Michel, ses talents de conteur, ses éclats de rire, son souvenir à travers ce prix , a déclaré Didier Farré, fondateur et directeur du festival dans un communiqué de presse publié lundi.

Le FFO souhaite à travers ce prix faire vivre aux cinéphiles toute la gaité que Michel inspirait [...] et toute l’inspiration et le bonheur qu’il a offerts à la relève et au public .

Le 21 juin dernier, Michel Côté recevait également à titre posthume l’insigne de Chevalier de l’ordre national du Québec.