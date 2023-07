Des communautés autochtones demandent des formations pour lutter contre les feux de forêt

La cheffe de la Première Nation de Lac La Ronge, Tammy Cook Searson, indique que de nombreux membres de sa communauté lui ont fait part de leur volonté de suivre ces formations.

Ils veulent protéger leurs propres communautés. [...] Nous sommes attachés à cette terre , affirme la cheffe autochtone.

Le chef de la Première Nation crie de Peter Ballantyne, Peter Beatty, estime qu'un renforcement de la formation des Autochtones dans le domaine de la lutte contre les incendies pourrait être bénéfique pour l'ensemble des pompiers.

J'espère que nous pourrons arriver à un stade où les membres des Premières Nations pourront davantage prendre part au combat contre les feux de forêt , déclare Peter Beatty. Ils peuvent être une ressource efficace en cas de nécessité et s'ils sont équipés pour le faire.

Peter Beatty rappelle que les Premières Nations gèrent elles-mêmes les feux de forêt qui surviennent au sein de leurs communautés.

Cette lutte contre les incendies devient cependant la responsabilité des autorités provinciales ou municipales, si ces incendies surviennent en dehors de ces communautés.

Peter Beatty a longtemps été en faveur d'une amélioration de la formation et des équipements destinés aux pompiers autochtones. Il fait aussi pression sur les différents ordres de gouvernement pour qu'ils accroissent leurs investissements dans les équipes de pompiers autochtones.

Nous avons beaucoup de pompiers dans nos communautés qui sont formés à la lutte contre les incendies , indique-t-il. Pourtant, les gouvernements ne veulent pas utiliser pleinement les ressources disponibles. Ils vont chercher des pompiers de l'autre côté de l'océan. Pourquoi faire cela? Ils ont la ressource nécessaire à portée de main.

Par ailleurs, l'Assemblée des Premières Nations (APN) et Services aux Autochtones Canada (SAC) ont récemment mis à jour leur stratégie pour renforcer la protection contre les incendies au sein des communautés autochtones.

L'objectif principal de cette stratégie est de garantir que les membres des Premières Nations bénéficient d'une formation de qualité supérieure dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt.

Selon les autorités provinciales, des membres des Premières Nations, les personnes qui habitent dans le nord de la Saskatchewan, reçoivent en priorité une formation complète à tous les niveaux d'intervention en cas d'incendie.

La province ajoute également qu’elle organise des formations annuelles dans plusieurs régions du nord de la province pour susciter des vocations dans ce domaine.

De son côté, l'attaché de presse du ministre de la Protection civile du Canada affirme que les besoins en matière de lutte contre les incendies sont couverts par des ressources nationales et internationales.

Dans un courriel, les autorités fédérales rappellent que le budget de l'année dernière prévoyait 39,2 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'équipement et la formation dans les Premières Nations.

Il faut davantage de soutien, selon une experte

Selon les données fournies par SAC , plus de 21 000 personnes, provenant de 45 communautés autochtones, ont été contraintes de se déplacer à cause des feux de forêt depuis le début de l'année.

La chercheuse Amy Cardinal Christianson recommande de mobiliser des professionnels de la santé mentale au sein des communautés touchées par l'incendie. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

La chercheuse spécialisée dans les incendies de Parcs Canada, Amy Cardinal Christianson, estime que la découverte de terres dévastées, notamment après les incendies, peut engendrer des émotions complexes.

La spécialiste précise qu'elle a eu des échanges avec de nombreuses personnes évacuées qui étaient tout simplement dévastées en constatant l'ampleur des dommages causés à la forêt.

Parfois, le retour peut être considéré comme la fin [de la situation d'urgence]. Les agences commencent alors à intervenir et à apporter leur soutien aux communautés, mais je pense que ce n'est pas suffisant , déclare-t-elle.

Lorsqu'on essaie de se retrouver après une évacuation causée par le feu, l'une des choses qui nous motivent le plus est de pouvoir sortir et de participer à ses activités culturelles, mais on ne peut pas le faire , explique Amy Cardinal Christianson.

« Il est très difficile pour les gens de faire face à la situation. » — Une citation de Amy Cardinal Christianson, chercheuse

La chercheuse emploie l'expression chagrin écologique pour décrire cette émotion. Elle recommande aussi de mobiliser des professionnels de la santé mentale au sein des communautés touchées par l'incendie, afin d'apporter un soutien dans le processus de guérison face à ces émotions.

Avec les informations de Sam Samson