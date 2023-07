Retour des clients dans les pourvoiries du réservoir Gouin

Depuis lundi matin, toutes les pourvoiries du réservoir Gouin peuvent à nouveau accueillir des clients. La semaine dernière, le copropriétaire de la pourvoirie Chalets Gouin, Dominic Veilleux, avait critiqué le maintien de l’interdiction d’accès à la forêt. Il trouvait que la situation ne le justifiait pas.

« Enfin, on a pu rouvrir et recommencer à recevoir des clients. Par contre, on a toujours aucune nouvelle de qu'est-ce qui va se passer au sujet de l'aide financière, parce qu'on a perdu 50% de la saison pour la majorité des pourvoyeurs du réservoir Gouin. »