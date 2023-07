Alors que les chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) débrayent depuis maintenant trois jours, des voix s’élèvent pour que le conflit se règle le plus rapidement possible. Le maire de Québec, Bruno Marchand, croit encore possible de mettre fin à la grève des chauffeurs d'autobus du RTC d'ici le début du Festival d'été, jeudi.

Si rien ne bouge, toutefois, ça va prendre une loi spéciale , a lancé le maire lundi après-midi en point de presse.

En vertu de la Loi modifiant le Code du travail, adoptée en 2019, le Tribunal administratif du travail (TAT) a jugé il y a quelques semaines que le RTC n'était pas tenu d'offrir un service essentiel en cas de débrayage.

L’administration Marchand estime que l'absence de service de transport collectif à Québec ne peut durer encore longtemps.

Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller prendre soin de leurs proches , dit Maude Mercier Larouche, présidente du RTC . Il y a des gens qui ne peuvent pas non plus aller travailler dans les hôpitaux, dans les camps de jour, dans les CPE . Il y a plein de gens qui se retrouvent démunis, présentement. La situation n’est plus viable à long terme.

Si rien ne bouge dans le conflit au RTC, « ça va prendre une loi spéciale », a lancé le maire lundi après-midi en point de presse. Photo : Radio-Canada

Si les grévistes ne sont pas de retour au travail jeudi, le gouvernement provincial devra intervenir, croit-on. Le statu quo n’est plus possible, quand on parle du ministre [du Travail, Jean Boulet] , soutient Mme Mercier Larouche. Il faut réfléchir, collectivement, avec le ministre [...] pour éviter que ça perdure.

Selon M. Marchand, aucune entente ne pourra cependant être conclue si le syndicat n'accepte pas de revoir ses demandes salariales à la baisse.

On peut régler le conflit en claquant des doigts. Il suffit juste qu’on délie les cordons [de la bourse] et on va régler le conflit. Est-ce que c’est réaliste pour les citoyens? Est-ce que c’est réaliste pour la capacité du RTC de boucler son budget? La réponse est non , poursuit le maire.

Des revendications en phase avec l’inflation

Avare de détails sur les revendications salariales négociées, Hélène Fortin, présidente du syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain, qui représente les intérêts des chauffeurs d'autobus du RTC , affirme toutefois que les montants circulant actuellement ne correspondent pas aux demandes de la partie syndicale.

On ne veut pas, nous, faire la négociation sur la place publique , lance Mme Fortin, rencontrée par Radio-Canada sur la ligne de piquetage devant le siège social du RTC . On trouve ça déplorable que l’employeur aille là.

Questionnée sur des critiques qualifiant de déraisonnables les demandes de la partie syndicale, Mme Fortin soutient que les demandes faites sont légitimes . Elle compte bien les maintenir, évoquant l’inflation qui touche tout le monde .

Les négociations sont au point mort entre les deux parties. Une reprise des discussions est prévue pour mardi. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

Une rencontre entre les deux parties et le conciliateur mandaté par le gouvernement du Québec est prévue pour mardi.

Si une entente de principe survient à ce moment, le processus veut que le syndicat fasse voter ses membres sur cette dernière à l’occasion d’une assemblée générale.

En prévision d’un retour au travail souhaité ce jeudi, l’assemblée est déjà planifiée, dit Mme Fortin. Il suffira de convoquer l’entièreté des membres mardi, en respectant les 24 heures de préavis, advenant une entente.

Aux yeux de Mme Fortin, la seule façon d’éviter une grève qui affecterait les déplacements vers le Festival d'été jeudi serait de régler le conflit au plus tard mardi. On peut régler ce soir [lundi], s’ils sont prêts. Nous, on est prêts!

La clé entre les mains du gouvernement Legault?

Pour Etienne Grandmont, député solidaire de la circonscription de Taschereau, c’est le gouvernement Legault qui détenait la clé pour éviter que ne dure un conflit comme celui au RTC .

On l’a entendu, le RTC . On l’a entendu, la Ville de Québec, aussi, dire : "Dans les négociations, on donne ce qu’on est capables de donner, mais il manque d’argent".

M. Grandmont croit donc que ça revient du côté de la ministre des Transports [Geneviève Guilbault], ça vient du côté du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) .

« Ils doivent absolument investir davantage dans le transport en commun pour que la Ville [...] puisse négocier et peut-être rapprocher les propositions du syndicat et du RTC . » — Une citation de Etienne Grandmont, député de la circonscription de Taschereau, Québec solidaire

Néanmoins, compte tenu de la grève qui se poursuit, le député invite tout le monde à négocier de bonne foi et rapidement .

Le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour sa part, qualifiant la situation de préoccupante , le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, demeure toutefois prudent et préfère s’en remettre à son collègue ministre du Travail.

Jean Boulet a nommé quelqu’un justement pour les accompagner pour que ça se règle le plus rapidement possible , tranche-t-il.

Refusant de le qualifier d’ essentiel , le ministre insiste sur l’importance du transport en commun pour bon nombre de citoyens dans une ville comme Québec.

Celui qui, lors de son passage en politique municipale, a eu à prendre part à des négociations semblables, note que, dans un tel cas, il y a des enjeux où les deux parties doivent trouver [l'équilibre] nécessaire, et il y a une pression financière dans toutes les négociations .

Point de vue légal

Malgré le tremblement de terre provoqué par la décision du TAT dans les relations de travail à Québec, aux yeux de Me Marc Boudreau, spécialiste du droit du travail, le gouvernement doit hésiter grandement avant d’intervenir .

Avant que la Loi modifiant le Code du travail, qui confie au TAT le pouvoir de décider qui est assujetti au maintien des services essentiels en cas de grève, ne soit adoptée en 2019, c’est le gouvernement qui décidait [par décret] qui faisait partie des services essentiels et qui ne faisait pas partie des services essentiels .

Des drapeaux de grève de la CSN (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Et la distinction entre les deux est très importante , insiste-t-il. Si on est un employeur qui fait partie des services essentiels, les parties, advenant une grève ou un lock-out, doivent s’entendre entre elles pour déterminer quel sera un minimum de services qui doivent être offerts.

Selon Me Boudreau, il faudra attendre de voir poindre des problèmes plus grands que ceux pouvant être traités par le TAT pour que le gouvernement du Québec intervienne.

Ce que le gouvernement doit respecter, c’est le droit d’association, le droit de grève étant enchâssé dans la Constitution canadienne , d’ajouter Me Boudreau. C’est un droit fondamental qui va au-delà du droit des gens de circuler librement dans les réseaux routiers.

Une loi spéciale serait donc à exclure?

Sur cette question, il souffle toutefois le chaud et le froid.

C’est de la politique qu’on fait, à Québec , rappelle Me Boudreau. Si le gouvernement sent que la hargne au niveau de la population est suffisamment importante, il n’exclut pas la possibilité que le législateur envisage une décision qui mettrait la population de Québec de son côté.

À quelque part, la population de Québec est prise en otage, là-dedans , dit-il. Tant du point de vue du syndicat que du gouvernement, c’est à jauger , croit-il. Un moment donné, il ne faut pas que l’élastique pète.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette et d'Olivier Lemieux