Mort suspecte à Sainte-Luce : la SQ demande l’aide de la population

Le corps inanimé de Georges Pelletier, 73 ans, avait été découvert sur un terrain privé de la route du Fleuve Ouest, le 16 juin.

Les circonstances entourant son décès sont suspectes, selon la SQ, qui poursuit son enquête.

Les citoyens qui pourraient détenir de l'information dans ce dossier sont invités à se manifester auprès de la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec. Aucune hypothèse n'est exclue pour l'instant, mentionne le porte-parole de la SQ , Éric Cadotte.

Il précise qu’en contactant les autorités, la population peut indiquer des pistes que les enquêteurs vont être en mesure, ou non, de corroborer. Si des gens soumettent des hypothèses, nous on est en mesure d’aller vérifier certains faits ou d’exclure des thèses pour aller du plus probable au moins probable , remarque le porte-parole.

Par ailleurs, la SQ n'a toujours pas confirmé avoir mené des études balistiques. Le corps policier indique ne pas vouloir nuire au déroulement de l’enquête.

La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ travaille en collaboration avec le service des enquêtes sur les crimes contre la personne dans ce dossier.