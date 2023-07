Benoit Desrosiers sera le nouvel entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau

L'organisation en a fait l'annonce, lundi après-midi, par voie de communiqué.

Nous sommes très heureux d'accueillir Benoit au sein de l'organisation des Olympiques. Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey et un stratège hors pair, mais encore et surtout, une personne aux grandes qualités humaines , a commenté le directeur général de l'équipe, Serge Beausoleil.

Cette nomination survient un mois après le départ de Louis Robitaille, qui occupait ce poste, de même que celui de directeur général depuis 2020.

M. Desrosiers s'est illustré à titre d’entraîneur adjoint dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis plus d’une décennie avec les Saguenéens de Chicoutimi, le Phoenix de Sherbrooke, et les Remparts de Québec.

Le natif de Saint-Joseph-du-Lac a notamment remporté le trophée Gilles Courteau, ainsi que la Coupe Memorial avec les Remparts lors de la saison 2022-2023, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le nouveau chef d'orchestre des Olympiques s'adressera aux médias jeudi et il sera accompagné du président du conseil d’administration, François Beaudry, ainsi que du directeur général Serge Beausoleil.