Pour ses 100 ans, Rose-Aimée Bélanger dévoile une nouvelle œuvre

En ce 4 juillet, Rose-Aimée Bélanger, l’artiste derrière la sculpture des Chuchoteuses dans le Vieux-Montréal, célèbre son centenaire et dévoile une sculpture de bronze.

Même à 100 ans, il y a encore une nouvelle pièce , annonce son fils Jean qui s’occupe depuis 2010 de la gestion et de la mise en marché des œuvres.

Apaisement est le nom de la sculpture qui sera dévoilée jeudi, à la Canada House Gallery de Banff, en Alberta.

La sculpture d'une des fameuses femmes rondes de Rose-Aimée, cette fois elle est couchée sur un lit et se détend après la lecture d’un livre. Photo : Radio-Canada / Avec la permission de Jean Bélanger

C’est une nouvelle pièce au niveau du sujet, ou de la posture étendue de tout son long. C’est un sujet que Rose-Aimée a très peu exploité dans sa carrière, sinon pas du tout, explique son fils.

Hormis le dévoilement de la sculpture, les festivités autour de son anniversaire se dérouleront sans tambour ni trompette.

Ça va être très sobre, les célébrations, comme Rose-Aimée le souhaite , promet son fils Jean qui sera à ses côtés dans sa résidence pour soin de longue durée à Limoges dans l’Est ontarien.

Jean Bélanger, le fils de Rosée-Aimée, et sa conjointe Anne-Marie Émond devant une partie de l'oeuvre de la sculptrice franco-ontarienne. ( Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

On lui [servira] non pas un gâteau, mais un petit gâteau Jos Louis pour lui rappeler que c’est ce qu’elle faisait, n’ayant pas le temps de [préparer un gâteau pour chacun de ses 9 enfants]. Elle aurait fait [des gâteaux ] à temps plein , ajoute-t-il en ricanant.

C’est un peu un clin d’œil à des souvenirs d'enfance en espérant que ça la fasse rire un peu , dit Jean, l’avant-dernier de la famille, avec un brin de nostalgie.

Une vie en deux temps

Née à Guérin, en Abitibi-Témiscamingue en 1923, Rose-Aimée Bélanger a élevé ses enfants dans le Nord-Est de l’Ontario, avant de faire ses premiers balbutiements avec la poterie à l’âge de 46 ans.

Un travail de longue haleine qui mettra du temps avant d'atteindre son apogée.

Au point, ou à l’âge de 77 ans, sa création artistique va atteindre son summum si vous le voulez parce que c’est à ce moment qu’elle crée le plus , raconte sa biographe Danielle Carrière-Paris.

Rose-Aimée Bélanger Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Au début des années 2000, ses sculptures vont se faire connaître peu à peu , précise-t-elle.

En 2006, la Société du développement commercial du Vieux-Montréal installe l'œuvre de Rose-Aimée nommée Les Chuchoteuses à l’angle des rues Saint-Paul et Saint-Dizier. Un bronze qui représente trois femmes assises sur un banc absorbées par la conversation.

Des quelque 1050 œuvres d’art publiques sur l'île, Les Chuchoteuses est la plus photographiée et l’une des plus emblématiques de Montréal.

Lynne Parent, propriétaire de la Galerie Blanche à deux coins de rue de là a sa théorie sur cette question.

C’est le bonheur que ses œuvres dégagent, l’art c’est souvent très sérieux, très cérébral.

Rose-Aimée tout son travail c’est sur les petits bonheurs de la vie, le plaisir de manger, de relaxer, s’étendre dans un fauteuil, les balançoires , raconte la propriétaire de la galerie qui représente Rose-Aimée Bélanger depuis une dizaine d’années.

La femme aux chocolats, l'une des sculptures de bronze les plus admirées par le grand public, se retrouve au Musée d'art de Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il y a toujours une sérénité dans les visages de ses personnages. C’est ce qui fait que ça touche les gens, ajoute celle qui a vendu ses œuvres en Corse, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Suisse, en Espagne et au Mexique.

Nul n’est prophète en son pays

Rose-Aimée n’a jamais eu de reconnaissance canadienne, contrairement au sculpteur fransaskois Joe Fafard, décoré entre autres de l’Ordre du Canada.

J’ai ma petite théorie là-dessus, premièrement en art, le travail des femmes, c’est beaucoup plus difficile d’être reconnu. Le milieu de l’art au point de vue national et international, c’est vraiment un monde d’hommes , avance avec beaucoup de certitude Lyne Parent qui représente une trentaine d’artistes.

Du grès au bronze: 40 ans de sculpture est présenté jusqu'au 15 janvier au Musée d'art de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ses rares sorties médiatiques pourraient être un autre facteur qui ferait en sorte que son nom est peu familier à l’extérieur du nord de l’Ontario.

Si on prend des artistes comme Marc Séguin, il a souvent des entrevues à Radio-Canada, il écrit, il est publié. L’art, il y a aussi l’aspect marketing qui est important, ajoute Mme Parent.

Elle a commencé très tard, elle avait 50 ans, ce n’était pas l’époque des médias sociaux. C’est pour ça que ça a été très long avant que la reconnaissance vienne, conclut-elle.

Dans la dernière année, Rose-Aimée Bélanger a commencé à être reconnue avec la sortie de sa biographie et sa première exposition rétrospective de sa carrière. Un film documentaire est aussi en préparation.