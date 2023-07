Après Barbie, Greta Gerwig signera deux films inspirés des Chroniques de Narnia

Radio-Canada

La réalisatrice américaine Greta Gerwig, dont le film Barbie prendra l’affiche le 21 juillet, a signé un contrat avec Netflix afin de réaliser « au moins » deux films inspirés de la saga des Chroniques de Narnia.

La nouvelle a d’abord été rapportée dans un article du New Yorker (Nouvelle fenêtre) publié dimanche et portant sur les ambitions hollywoodiennes de Mattel, société américaine spécialisée dans les jouets et jeux qui possède notamment la marque Barbie. The Hollywood Reporter a confirmé le tout auprès de deux sources au courant du dossier. Netflix n’a pas fait d’annonce officielle annonçant le projet, mais la plateforme a acquis en 2018 les droits d’adaptation pour la télévision et le cinéma sur la série de livres écrite par C.S. Lewis. Les chroniques de Narnia est l'œuvre la plus connue de l’écrivain américain mort en 1963, qui était de son vivant très proche de J.R.R. Tolkien, auteur de la saga Le seigneur des anneaux. Greta Gerwig, qui est également actrice, a été nommée plusieurs fois aux Oscars, notamment pour «Lady Bird», qui s'est mérité cinq nominations en 2018. Photo : The Associated Press / Jordan Strauss Les livres de C.S. Lewis ont été adaptés à plusieurs reprises, notamment dans une minisérie animée en 1979, puis dans une série de trois films amorcée en 2005 avec Les chroniques de Narnia : l’armoire magique, réalisé par Andrew Adamson. Un quatrième film était prévu, mais la société Walden Media a laissé expirer ses droits d’adaptation, qui ont été rachetés par Netflix. La plateforme prévoit dans les prochaines années produire plusieurs films et séries à partir de l'œuvre de C.S. Lewis. À lire aussi : Trop vieux pour être Ken? Ryan Gosling face au mouvement #NotMyKen

Airbnb propose de louer la maison de Barbie

Une femme de la Saskatchewan recrée Narnia dans son sous-sol