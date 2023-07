Rivière-Éternité : Transports Québec espère ouvrir une voie de contournement mardi

Les deux personnes qui étaient en voyage dans la région ont été emportées samedi dans la rivière Éternité par un glissement de terrain alors qu’ils tentaient de dégager des débris qui se trouvaient sur le bord de la rue Notre-Dame, un chemin connecté à la 170 qui mène au parc national du Fjord-du-Saguenay.

La route 170, qui traverse Rivière-Éternité et permet d’y accéder, s’est elle aussi affaissée un peu après le cœur du village, en direction de L’Anse-Saint-Jean, en raison du puissant orage de samedi. Elle est fermée sur plusieurs kilomètres pour une période indéterminée dans les deux directions.

Mario Goudreau, le directeur d’exploitation du ministère des Transports et de la Mobilité durable de la direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (MTQ), a affirmé que la priorité de son équipe est de rétablir la route [170] le plus rapidement possible .

Un point de presse a eu lieu à 13h30 lundi. Rémi Gagné, maire de Rivière-Éternité, Sandra Côté, directrice générale de Rivière-Éternité, Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, et Mario Goudreau, directeur d'exploitation au ministère des Transports et de la Mobilité durable, y ont pris part. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C’est un défi technique de taille. Il faut dévier un ruisseau, assécher le secteur et abaisser le niveau de la chaussée avant de poursuivre les travaux.

« On continue les travaux. Le but, c’est de la donner le plus rapidement possible. Nos équipes sont sur le terrain. Les ingénieurs sont présents. On a des équipes de géotechnique qui sont sur les lieux pour analyser les différentes érosions, même au niveau des différentes résidences. » — Une citation de Mario Goudreau, directeur d’exploitation du ministère des Transports et de la Mobilité durable de la direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (MTQ)

Le technicien en génie civil Olivier Boulianne, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, montre l'ampleur des travaux à réaliser. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

En attendant, le gouvernement mettra en place une voie de contournement. Il y a un chemin qu’on cherche à rendre carrossable pour les véhicules d’urgence en premier. On parle d’un chemin d’une longueur peut-être de 800 mètres à un kilomètre. On vise à le donner d’ici demain, mardi, en fin de journée , a précisé Mario Goudreau. Des discussions ont eu lieu avec l’administration de Rivière-Éternité et avec les propriétaires qui se retrouveraient sur le tracé.

Aucun échéancier

Pour le maire de Rivière-Éternité, il est impossible de dire quand les 47 évacués de la ville pourront retrouver leur foyer. Le travail à faire reste colossal, puisqu’il faut vérifier l’état des sols, des fosses septiques et des maisons en plus de rétablir le réseau d’eau potable, a-t-il mis de l’avant. Deux rencontres avec les résidents ont eu lieu mardi.

« J’aimerais dire à mes citoyens que je suis de tout cœur avec eux. Ils font partie de mes pensées 24 heures sur 24. Toutes les décisions que nous prenons sont pour assurer leur sécurité, a lancé le maire. » — Une citation de Rémi Gagné, maire de Rivière-Éternité

Sandra Côté, la directrice générale de Rivière-Éternité, qui est également responsable et coordinatrice des mesures d’urgences, a tenu à préciser que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est sur place pour aider les sinistrés.

En voyage dans la région

Parmi les deux personnes disparues en raison d’un glissement de terrain causé par des pluies torrentielles survenues samedi à Rivière-Éternité, se trouve Pascale Racine, une résidente de Québec. Les recherches pour retrouver la femme ainsi qu'un homme dont l'identité n'a pas été dévoilée sont toujours en cours.

Pascale Racine voyageait dans la région avec son conjoint, ont confirmé à Radio-Canada des proches de la femme dans la quarantaine. Son partenaire a survécu à l’événement, mais a été hospitalisé en raison de blessures graves.

Pascale Racine est l'une des victimes du glissement de terrain survenu à Rivière-Éternité cette fin de semaine. Photo : profil Facebook de Pascale Racine

L'opération pour les sauver se poursuit.

Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. [...] La rivière [Éternité] à son point culminant a gonflé de quatre fois, donc ça a laissé beaucoup de débris, ce qui complique beaucoup le travail des gens sur le terrain , a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, lors d’une conférence de presse visant à faire le point sur la situation qui s’est tenue lundi à 13 h 30.

Deux hélicoptères, une équipe nautique, des plongeurs, des véhicules tout-terrain et du personnel spécialisé en opérations sur le sol sont à pied d'œuvre, ainsi qu'une dizaine de bénévoles de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS). Les fouilles se poursuivront tant et aussi longtemps que des indices seront trouvés, selon la Sûreté du Québec.