Enquête du BST sur la collision entre le traversier NM Svanoy et une embarcation

Au lendemain de la collision entre le traversier NM Svanoy et une embarcation de plaisance, des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ont été déployés sur le navire afin de faire la lumière sur cet incident qui a fait quatre blessés, dont un grave, au large de L’Isle-aux-Coudres.

Lundi, les enquêteurs ont fait la collecte de données, recueillent les déclarations des témoins, examinent et prennent des photos du Svanoy , a alors indiqué le BST dans un communiqué de presse.

La Société des traversiers du Québec (STQ) indique qu’après l’examen des enquêteurs, le navire se dirigera à Québec pour y être amarré . Il y aura aussi une rotation des employés.

La traverse entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive reprendra à deux navires dès jeudi matin, d’après le conseiller aux communications, Bruno Verreault.

La STQ a aussi souligné le « professionnalisme » des équipages du NM Svanoy et du NM Félix-Antoine-Savard. Leur réaction rapide et leur sang-froid dans cette situation ont fait la différence pour secourir les quatre victimes, permettre une prise en charge rapide par les services d’urgence à terre et ainsi éviter un dénouement tragique.

L'embarcation de plaisance a été éventrée par le NM Svanoy. Photo : Gracieuseté - France Gagnon

Il est trop tôt pour déterminer s’il y aura une enquête complète, avec production d’un rapport d’enquête, puisque les enquêteurs devront évaluer l’événement lorsque la collecte de renseignements sera terminée, conformément à la Politique de classification des événements du BST , mentionne également l'organisme indépendant.

Des codes à respecter sur l’eau

À la suite de cet accident, le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins en appelle à la prudence des plaisanciers.

Il rappelle une règle trop peu connue, selon lui, mais importante à connaître lorsqu'on s'aventure sur le fleuve Saint-Laurent.

Qui peut manœuvrer de façon franche et directe doit agir en conséquence par rapport à une autre embarcation qui elle ne peut pas. Selon M. Hawkins, un bateau de plaisance a plus de souplesse pour changer de direction qu’un traversier par exemple.

Avec les informations de Jérémie Camirand