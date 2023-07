L’avis évacuation levé pour le Millage-20 à Senneterre

Ces gens avaient été évacués pour la deuxième fois le 23 juin dernier. Ils demeuraient les seules personnes toujours sous le coup d'un avis d'évacuation en raison des feux de forêt sur le territoire du Québec.

La mairesse Nathalie-Ann Pelchat dit avoir obtenu l'assurance, lundi, que les travaux sur le terrain rendaient sécuritaire un retour à la maison dans ce secteur.

Ça nous fait plaisir et c’est grâce au travail sur le terrain, précise-t-elle. On pensait que ce n’était pas assez sécuritaire pour laisser les gens [rentrer chez eux]. C’est pour ça qu’on a attendu quelques jours de plus. À la suite d’une rencontre ce matin [lundi], c’est sécurisé : les travaux ont été finalisés.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Interdictions toujours en vigueur

Par ailleurs, des avis d'interdiction de circuler en forêt et de faire des feux à ciel ouvert sont toujours en vigueur dans plusieurs secteurs à l'est et au nord de Senneterre. La Ville invite les citoyens à consulter le site web de la SOPFEU pour connaître le territoire exact qui est concerné.

Ce n’est plus du mur-à-mur et ça devient difficile de transmettre les informations précises , souligne Marilyne Fournier, coordonnatrice des mesures d'urgence à Senneterre.

C’est une directive du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Si vous avez un chalet ou un camp de chasse dans ces secteurs et que vous devez passer par un chemin public pour y accéder, vous ne devriez pas pouvoir y aller. Il y aura des points de contrôle un peu partout et il est possible que vous croisiez un barrage , indique-t-elle.

Des tranchées ont été creusées autour de Senneterre pour faire barrage à d'éventuels feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Une situation qui demeure fragile

Ces interdictions ont cependant été levées dans le périmètre urbain, ce qui amène la Ville à retirer les trois barrages qui bloquaient l'accès à des plans d'eau.

Marilyne Fournier rappelle que la situation demeure fragile avec le temps chaud prévu au cours des prochains jours. « Les feux sont contenus, mais ils ne sont pas éteints », signale-t-elle.

« On est à l’aise de lever ces barrages, mais on ne recommande quand même pas aux gens d’aller en forêt, dans les secteurs où c'est permis. Même chose pour les feux à ciel ouvert. Si vous en faites, essayez d’utiliser les foyers avec pare-étincelles. C’est encore très sec et on n’a pas eu autant de pluie qu’on aurait voulu. Le danger est encore là », mentionne Mme Fournier.