Mort de Skyblog, le site qui a marqué la jeunesse des années 2000

La radio française Skyrock, qui a fondé le site Skyblog en 2002, a annoncé la nouvelle dans un billet de blogue  (Nouvelle fenêtre) le 16 juin dernier, mentionnant que le site n'était plus conforme à la législation française sur les données personnelles.

Merci mes amis pour tout ce que nous avons fait ensemble, cet immense réseau d'échange qui nous a changés, qui nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Vous étiez l'avant-garde de toutes les générations suivantes. , a écrit le président fondateur de Skyblog, Pierre Bellanger, dans la publication.

La nouvelle a entraîné une onde de choc chez les internautes qui ont grandi dans les années 2000. C’est le cas de Catherine Forget et de Frédérique Paré, qui gèrent les comptes de réseaux sociaux Québec Nostalgie  (Nouvelle fenêtre) , une ode à la culture populaire québécoise des années 1990 et 2000.

Le duo derrière Québec Nostalgie : Catherine Forget et Frédérique Paré. Photo : Québec Nostalgie

Ça m’a brisé le cœur [d’apprendre cette fermeture]. C’était notre première plateforme sociale , dit l’une. C’est tough à avaler pareil , renchérit la seconde.

Québec Nostalgie avait même comme idée d’annoncer l’un de ses projets par Skyblog, un rêve qui ne pourra se réaliser, la création de nouveaux blogues ayant été bloquée depuis cette annonce.

Le groupe Kyo est sans doute l’un des derniers à avoir pu le faire, en publiant le 7 juin dernier un nouveau Skyblog  (Nouvelle fenêtre) pour les 20 ans de la sortie de leur album Le chemin, reprenant les codes de l’époque : typographie Comic Sans multicolore, photos instantanées, ou encore des cadres photo animés.

Le groupe Kyo a publié un extrait vidéo avec l'artiste québécoise Cœur de pirate sur son Skyblog à la fin juin, offrant un véritable bond dans les années 2000 à ses fans. Photo : Skyrock

Même si le duo de Québec Nostalgie n’avait pas, comme la plupart des gens, touché à ses pages web personnelles depuis plus d’une décennie, les deux femmes se servaient encore de la plateforme pour dénicher des images nichées de séries télé québécoises.

Quand on cherche par exemple une photo d’une vieille série, comme Une grenade avec ça, les résultats étaient souvent liés à des "skyblogs". On ne trouve ça nulle part ailleurs , se désole Catherine Forget, qui a l’intention de faire son propre travail d’archivage sur Skyblog avant la date butoir.

Archiver le témoin d’une époque

Les données des quelques millions de blogues ne seront plus hébergées par Skyblog à compter du 21 août prochain, mais elles seront conservées et anonymisées par l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et la Bibliothèque nationale de France (BNF), une grande richesse pour les chercheurs et chercheuses , insiste Katharina Niemeyer, professeure à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Demain les érudits et les chercheurs [pourront] se rendre compte avec une granularité inimaginable de ce qu’était la nouvelle génération du début du 21e siècle. » — Une citation de Pierre Bellanger, président fondateur de Skyblog

Même les contenus les moins reluisants s’y trouveront : on pouvait, par exemple, créer des comptes anonymes, commenter des méchancetés ou même faire sans scrupules le palmarès des plus belles filles de l’école.

Les gens qui osaient publier recevaient des commentaires pas toujours agréables dans la cour d'école. C’est peut-être même la naissance de la cyberintimidation , croit Jean-Hugues Roy, professeur à l’École des médias de l’ UQAM .

Ces contenus, pas toujours flatteurs, ont laissé une trace sur le web, comme si les années 2000 étaient restées figées dans le temps, et la société a le devoir de l’archiver , insiste-t-il.

L’ INA n’a pas répondu à des demandes de précision quant au processus pour anonymiser les blogues.

Comment archiver son Skyblog Avant que l’heure de Skyblog ne sonne, la plateforme invite les internautes à télécharger le contenu de leur blogue. L’entreprise suggère notamment d’utiliser le logiciel WebCopy (PC), A1 Website Download (PC et Mac) ou HTTrack (PC, Mac et Linux) pour sauvegarder ses textes, images et vidéos sur un ordinateur. Les commentaires et les publications demeureront ainsi visibles en mode hors ligne, même après la fermeture de Skyblog, selon ce que précise l’entreprise.

Ici T Libre!

Au début des années 2000, c’est toute une génération qui a pu développer son esprit créatif en ligne grâce à Skyblog, dont le slogan était Ici T Libre! .

On pouvait jouer avec la couleur de la typographie et du fond d’écran pour faire des textes secrets avec du blanc sur blanc, qui se révélaient seulement en passant sa souris dessus , se rappelle Catherine Forget, nostalgique.

On pouvait jouer avec certains paramètres de couleurs pour cacher des textes secrets qu'il fallait surligner avec le curseur de sa souris pour les voir apparaître. Photo : Skyblog de Catherine Forget

Noémie Dufresne, Valérie Lemelin, Jade Lavoie… C’était aussi le début des influenceurs et influenceuses : Je me rappelle que je suivais Jade Lavoie. J’adorais l’esthétisme de son blogue. Je voulais que le mien soit aussi beau. Je passais des heures à le travailler pour qu’il soit le plus beau possible , raconte Frédérique Paré.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jade Lavoie était l'une des premières influenceuses québécoises, grâce à sa notoriété acquise sur son blogue personnel. Photo : Skyblog de Jade Lavoie

Celle qui gérait plusieurs blogues différents se perdait pendant des heures sur le site à lire des fanafictions (fanfictions) de Harry Potter ou encore les dernières actualités des Jonas Brothers. Elle publiait aussi, jusqu’en 2012, les rumeurs croustillantes entourant Harry Styles et le groupe One Direction.

Pour plusieurs, les skyblogs étaient un moyen d’expression de soi. Il y a tellement de pépites d'or dans les blogues : des souvenirs, des états d'âme, des morceaux de nos vies, parce qu'on racontait tout, vraiment tout , dit Léa Villalba, 31 ans, journaliste indépendante qui gérait environ 7 blogues à l’époque.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Plusieurs internautes, dont Catherine Forget, s'amusaient à faire des listes de lecture musicale avec leurs chansons préférées toutes les semaines dans leur Skyblog. Photo : Skyblog de Catherine Forget

J'adorais écrire des textes, des poèmes, faire des montages photo. C'était comme un journal où j'écrivais mes réflexions, mes questionnements , raconte Élise Madé, 30 ans, recherchiste.

« Je pense que c’était une façon de sortir de moi-même, de me construire ou d’affirmer une identité et d’être validé par les autres [...] avec la musique, la photo et le design. » — Une citation de Mathieu Côté, 33 ans, designer interactif

Ça représente une grande partie de ma jeunesse, un moment formateur important pour moi, c'est certain que ça me rend nostalgique de l'époque , raconte Catherine Poirier, 30 ans, aujourd’hui attachée de presse.

La prémisse du web 2.0

[Skyblog] était vraiment un pionnier des blogues francophones , indique Jean-Hugues Roy, précisant qu’en Amérique du Nord, on bloguait déjà depuis quelques années avec Blogger ou encore GeoCities.

« C’est l’une des premières plateformes qui facilitaient la mise en scène de soi, l’autoreprésentation sur le web. C’est pour ça que ça a été populaire [...] ça mettait un certain pouvoir dans les mains de tout le monde qui avait un accès à Internet. » — Une citation de Jean-Hugues Roy

La popularité de Skyblog était telle qu’en 2007, il figurait au 17e rang des sites les plus fréquentés dans le monde, selon le groupe Skyrock.

Pierre Bellanger, le président fondateur du groupe Skyrock, va même jusqu’à dire qu’il s’agissait de l’un des premiers réseaux sociaux au monde .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La plateforme était beaucoup axée sur la musique, avec la présence de nombreux blogues d’artistes et de groupes de musique. Les Jonas Brothers, par exemple, y étaient particulièrement populaires. Photo : Skyblog de dreeeyb

Les classements, la modération, les événements publicitaires, les cyberattaques, le défi du très grand nombre, le code à faire évoluer sans cesse, des délais de réponse des machines, jusqu'au stockage sur les serveurs [...] tout [était] à concevoir pour la première fois! , a-t-il mentionné dans une publication.

Catherine Forget et Frédérique Paré s’en souviennent : elles avaient sur les skyblogs leur petit cercle d’amies, mais y discutaient aussi avec d’autres gens qu’elles ne connaissaient pas, et qui partageaient des champs d’intérêt.

C’était un repère commun qui a été un lieu de rencontre virtuel, et a permis de créer des liens et des relations sociales , relate Katharina Niemeyer.

Skyblog, tout comme les plateformes Piczo et MySpace, par exemple, a aussi contribué à initier une génération à la programmation et au code, un atout qu’on a perdu avec Facebook , croit Jean-Hugues Roy.

« Quand Facebook est arrivé, le terreau avait bien été préparé. C’était maintenant plus facile de publier, de dire qui on est, ce qu’on pense, ce qu’on fait. » — Une citation de Jean-Hugues Roy

Cette ascension fulgurante qu’a connue le réseau social de Mark Zuckerberg dès 2008 a probablement été le coup de grâce pour Skyblog, qui avait quand même tenu bon jusqu’ici.

C’est la fin d’une époque technologique, d’un artisanat. C’est la nostalgie des premiers temps du web, et [c’est le signe] que les grandes plateformes ont pris le dessus , mentionne Katharina Niemeyer.

Toutes ces réactions nostalgiques, ça montre à quel point nos expériences de vie sont [intimement liées] avec la technologie. Nous avons une mémoire médiatique commune, comme les séries télévisées qu’on a regardées plus jeune , constate-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les blogues débordaient d'égoportraits devant la webcam ou devant le miroir. Photo : Skyblog de dreeeyb

Et comme la nostalgie n’est pas un sentiment passif , rappelle la professeure, on passe par toute une gamme d'émotions en se replongeant dans de vieux skyblogs .

C'est à la fois honteux, malaisant, difficile à regarder aujourd'hui quand on a 30 ans. Mais en même temps, c’est si drôle et beau , confie Léa Villalba.