Le tracé de départ reliant le quartier Pointe-aux-Trembles au Cégep Marie-Victorin, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, est maintenu. Deux connexions avec la ligne verte du métro de Montréal, aux stations Assomption et Honoré-Beaugrand, sont toutefois ajoutées au projet recommandé. Le scénario révisé prévoit aussi quatre nouvelles stations, dont une à Laval, deux à Rivière-des-Prairies et une à Charlemagne.

Avec un tel réseau, le nouveau coût du REM de l’Est, rebaptisé Projet structurant de l’est (PSE), s'élèverait à 35,9 milliards de dollars. Le tracé de 34 km permettrait d'accueillir 29 000 passagers en pointe du matin.

Le nouveau tracé du REM de l'Est prévoit l'ajout de quatre stations à Laval, Rivière-des-Prairies et Charlemagne. Photo : Autorité régionale de transport métropolitain

Le scénario, d’abord évalué à à 33,8 milliards de dollars, a été révisé à la hausse en tenant compte de l’enfouissement de sept stations d’abord envisagées comme aériennes , indique le document publié vendredi dernier.

Après analyse, le comité conclut que des stations aériennes ne permettent pas une insertion urbaine harmonieuse en raison de leurs structures bétonnées, de caractère industriel, et de leur gabarit élevé en comparaison du gabarit des immeubles adjacents .

En plus de l’impact visuel, il faut ajouter les impacts sonores et vibratoires de ces infrastructures dans le milieu avoisinant et sur la qualité de vie des résidents , détaillent les experts.

« Les tronçons en voie souterraine et le passage sous le lit de la rivière des Prairies ne posent pas de défis techniques compte tenu de la qualité du roc en sous-sol. » — Une citation de Rapport final sur le Projet structurant de l’est

Les autres parties du REM, qui ont été pilotées par CDPQ Infra, comprennent toutefois plusieurs stations aériennes.

Des prolongements retenus, d’autres exclus

Parmi les tracés étudiés, ceux comportant des prolongements vers Terrebonne et Mascouche ont été écartés. D’après le rapport, ces scénarios sont peu performants en matière de mobilité et représentent des coûts très élevés […] compte tenu de la distance des tracés, respectivement estimés à 39,9 et 42,9 milliards de dollars .

Le comité suggère toutefois de conduire des études pour déterminer des options de desserte en transport collectif dans ces municipalités .

Par ailleurs, le document recommande l'ajout de deux nouvelles stations à Rivière-des-Prairies, ce qui permettrait un achalandage supplémentaire estimé de 3700 passagers en pointe du matin .

Le prolongement vers Saint-François de Laval, quant à lui, assurerait un accroissement additionnel d’environ 2000 passagers , tandis que l’antenne vers Charlemagne permettrait un achalandage supplémentaire de 4300 passagers.

Aucun lien avec le centre-ville

Avec ce tracé révisé, la station Assomption deviendrait une station de correspondance importante , explique le rapport. Le nombre de passagers en pointe du matin [période de trois heures] à cette station augmenterait ainsi de 2500 à 18 000 , peut-on lire dans le document.

Après analyse, la Société de transport de Montréal (STM) assure que la capacité disponible de la ligne verte est suffisante pour soutenir la croissance de l’achalandage, incluant celle du PSE , d’ici 2050 .

Le rapport confirme également que le tracé retenu ne comprend aucun lien avec le centre-ville, et ce, même en souterrain.

« Le projet analysé verra à prioriser la ligne verte pour assurer les déplacements vers le centre-ville. » — Une citation de Rapport final sur le Projet structurant de l’est

D’abord présenté en 2020, le REM de l’Est, alors mené par CDPQ Infra, devait comporter un tronçon aérien au centre-ville. Face à un manque d’acceptabilité sociale, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont repris les rênes du projet en mai 2022.