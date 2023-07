On inaugure aujourd'hui cette magnifique statue de Tecumseh en présence des descendants de sa famille , a affirmé Gary McNamara lors d’un point de presse lundi.

« Il a joué un grand rôle dans la guerre contre les États-Unis. Sans Tecumseh, la ville de Tecumseh n’existerait pas ici. Elle serait probablement au Michigan. » — Une citation de Gary McNamara, maire de Tecumseh

Mort en 1813, Tecumseh a été un des grands chefs autochtones de l'histoire. On disait de Tecumseh (un mot qui signifie étoile filante en langue shawnee) qu'il était une véritable encyclopédie vivante des traditions orales autochtones.

N'eussent été le courage et la bravoure du chef Tecumseh, la ville qui porte son nom serait probablement située en territoire américain aujourd'hui, selon Gary McNamara, maire de Tecumseh. Photo : Gabriel Nikundana

Pour moi, Tecumseh est comme un père de la Confédération. Il a été un grand défenseur de notre pays , affirme le maire McNamara.

Une vingtaine de jeunes et d'adultes de la communauté autochtone étaient présents. Ils ont agrémenté la cérémonie de chants autochtones.

Patricia Shawnoo se dit heureuse de participer aux cérémonies de reconnaissance de la contribution de Tecumseh. Photo : Gabriel Nikundana

Patricia Shawnoo, qui se présente comme une descendante directe de Tecumseh, était fière de participer à cette cérémonie.

Je me sens très honorée et j'espère qu'il me regarde en me disant "beau travail, ma fille" , explique Mme Shawnoo.

Point de repère de l’histoire

Selon Patricia Shawnoo, la ville de Tecumseh constitue un point de repère qui fait partie intégrante de l'histoire du Canada.

Nous avons besoin de plus de points de repère pour que nous puissions nous souvenir des sacrifices que nos ancêtres ont faits non seulement pour nous mais aussi pour tous ceux qui vivent ici et dans d'autres coins du monde , affirme-t-elle.

Mme Shawnoo a recommandé aux jeunes d'en apprendre davantage sur ce grand homme et de s'approprier leur propre histoire.

Saisissez cette occasion, parce que nous sommes là pour apporter notre contribution, alors vous devez apporter la vôtre si vous voulez vraiment apprendre , insiste-t-elle.

La sculpture a été réalisée par l'artiste locale Heather Mallaby avec l'appui de la Windsor-Essex Community Foundation.