Mission déminage en mer Baltique pour 90 marins d’Halifax

Sur le quai de la base marine de Halifax, sous la pluie, c’est le moment des embrassades. Il est parti Papa, on le revoit dans quatre mois , Maryline enlace une de ses petites-filles et salue son fils, le marin Steve Devost, qui vient d’embarquer sur le NCSM Summerside.

À côté d’elle, sa belle-fille Lindsay et son autre petite-fille. Toutes les quatre saluent le militaire qui part pour une mission de quatre mois en mer Baltique.

On est très fiers de lui , dit Lindsay Devost, alors que le bateau s’éloigne du quai. C’est le deuxième été qu’il va passer loin de nous, mais peut-être qu’il sera là l’an prochain.

Steve Devost accompagné de sa femme, de sa mère et de ses deux filles. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Pour le NCSM Summerside, c’est la deuxième mission de déminage dans les eaux de la mer Baltique. On fait la même mission que l’an dernier explique Steve Devost.

On a déniché pleins de mines puis on les a explosées pour éviter qu’on ait des attaques sous la mer contre des bateaux. C’est ce que l’on va refaire cette année , dit-il.

Steve Devost sur le NCSM Summerside. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Un contexte géostratégique tendu

Un peu plus loin dans le port, le NCSM Shawinigan part pour la première fois pour une mission de ce type.

Ces deux navires de défense côtière font partie de l’opération Reassurance de l’OTAN. Le Canada est engagé dans cette mission depuis 2014.

Selon le ministère de la Défense Nationale, c’est la plus grande mission outre-mer des Forces armées canadiennes en Europe.

La contre-amirale Josée Kurtz qui commande les Forces Maritimes de l’Atlantique était sur le quai pour saluer les militaires au moment du départ. C’est une excellente démonstration de l’engagement canadien. C’était un besoin de l’ OTAN et on a été capable de mettre en place nos navires qui sont normalement dans les zones côtières canadiennes. Là, on les envoie et ils doivent faire un transit océanique, c’est un défi, mais c’est un bon défi pour les équipages.

La contre-amirale Josee Kurtz qui dirige les Forces maritimes de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

À bord des patrouilleurs, il y a des équipes de plongeurs-démineurs de la Marine royale canadienne et des véhicules sous-marins autonomes.

Leur mission contribue à la sécurité du trafic maritime dans cette mer du nord de l’Europe où l’on retrouve des mines issues de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi potentiellement du conflit russo-ukrainien qui sévit dans la zone depuis près d’un an et demi.

Le départ des NCSM Shawinigan et Summerside, à Halifax, le 3 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

C’est sûr qu’il y a une composante géostratégique , indique la contre-amirale. Là, ils vont travailler pour l’ OTAN qui va leur donner des balises où ils pourront aller et les lieux qu’ils devront éviter. Mais, ces deux équipages sont entraînés.

Les deux navires et leurs équipages devraient être de retour en novembre.