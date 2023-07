La survie de l’école d’Esprit-Saint remise en question

L’école est menacée de fermer si le nombre d'élèves est inférieur à 20. Les prévisions de clientèle envisagées pour les prochaines années nous obligent à nouveau à nous pencher sur la situation , explique Zoé Ross, coordonnatrice aux communications au Centre de services scolaire des Phares.

« Le comité est d’avis qu’une analyse plus détaillée doit se poursuivre. » — Une citation de Zoé Ross, coordonnatrice aux communications au Centre de services scolaire des Phares

En cas de fermeture, les enfants d’Esprit-Saint devront parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre l‘école de Saint-Narcisse-de-Rimouski et Lac-des-Aigles.

Ça va être au moins quarante minutes d’autobus, calcule le maire d'Esprit-Saint, Langis Proulx. C’est un problème pour les enfants.

La fermeture de l’école La Colombe toucherait également les jeunes de la municipalité de La Trinité-des-Monts qui fréquentent l'établissement d'Esprit-Saint.

En septembre prochain, l’école d’Esprit-Saint accueillera 19 élèves. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Pas assez d'élèves dans l'école?

En septembre prochain, l’école d’Esprit-Saint accueillera 19 élèves. Mais dans les deux autres années, on en attend 24 et 25 , ajoute Langis Proulx.

Deux professeurs assureront l’enseignement auprès des six élèves en 1re année et treize en 4e et 5e année. On aurait pu compter trois enfants supplémentaires , se défend le maire du village. Mais pour assurer la maternelle, un autre professeur aurait été requis.

Il aurait fallu payer la moitié du salaire de l'enseignant au Centre de services scolaire, soit 42 500 $, une dépense qui aurait engendré une hausse de taxes trop importante, selon le maire. Ces trois enfants du village doivent donc se rendre à Lac-des-Aigles, à une quinzaine de kilomètres d’Esprit-Saint.

Langis Proulx, maire d'Esprit-Saint, espère accueillir une vingtaine de personnes supplémentaires d'ici trois ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Langis Proulx ne souhaite pas que cette situation devienne monnaie courante, pour l’apprentissage des enfants, mais aussi pour la vitalité du village.

« Si on ferme cette école-là, nos deux villages n'attireront plus personne. » — Une citation de Langis Proulx, maire d'Esprit-Saint

Entre les professeurs, la femme de ménage, celui qui ouvre la cour d'école le matin… Il y a cinq ou six emplois en jeu , anticipe l’élu.

Un agent de vitalisation pour les prochaines années à Esprit-Saint

La Municipalité a obtenu une subvention de 250 000 $ de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour se doter d’un agent de vitalisation. Il va s'occuper d’essayer de faire venir de nouvelles familles , espère Langis Proulx.

Le maire prévoit faire l’embauche de ce nouvel employé d’ici le mois prochain, pour une durée de cinq ans.

« Avec l’agent de revitalisation, on veut regarder toutes les possibilités que la Municipalité peut offrir. » — Une citation de Langis Proulx, maire d'Esprit-Saint

La Municipalité d’Esprit-Saint, qui compte 327 habitants, espère accueillir une vingtaine de citoyens de plus d’ici trois ans.

On souhaite surtout accueillir de jeunes familles, parce que ce n’est que grâce aux jeunes familles que notre école va survivre , martèle le maire.

L’avenir de l’école La Colombe se discutera lors d’une prochaine rencontre entre le Centre de services scolaire des Phares et les municipalités concernées le 25 septembre.

Une consultation publique est aussi prévue le 21 novembre à Esprit-Saint.

Avec les informations d’Édouard Beaudoin